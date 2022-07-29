ФАС усилит контроль над иностранными инвестициями в компании-«стратеги»

ФАС хочет ужесточить контроль над компаниями, которые занимаются стратегической деятельностью и имеют иностранных владельцев. Цель — обезопасить критически важные отрасли от «диверсий» со стороны иностранцев, предположили эксперты

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство доработанные поправки, регулирующие иностранные инвестиции в предприятия стратегического значения. Нововведения касаются порядка согласования покупки и владения долями в таких компаниях, а также получения лицензий на осуществление видов деятельности, которые являются стратегическими. Поправки были рассмотрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 26 июля, с текстом проекта ознакомился РБК. Документ одобрен правкомиссией, подтвердил РБК представитель службы.

Цель инициативы, как указано в материалах к документу, — усиление «контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические секторы российской экономики и устранение правовых неопределенностей». В отзыве Минюста на законопроект отмечается, что новые требования ужесточат регулирование иностранных инвестиций в России. При этом законопроект был внесен в правительство еще в 2021 году — до введения жестких санкций недружественными иностранными государствами, — а потом дорабатывался.

«Поправки будут распространяться только на вновь возникающие отношения. Нововведения не коснутся 95% инвестиций, осуществляемых в открытые сферы экономики РФ. Они затрагивают только сферы деятельности, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства (предприятия ОПК, недра, порты, добыча (вылов) водных биоресурсов и другие)», — рассказали РБК в пресс-службе ФАС.

Что предлагается поменять

Пакет поправок в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» включает следующие нововведения.

Компания, которая решит заниматься одним из стратегических видов деятельности, прописанных в 6-й статье 57-ФЗ, должна будет согласовать с ФАС получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой деятельности, если эта компания контролируется иностранным инвестором. В настоящее время если иностранный инвестор приобретает долю в обществе, которое на этот момент не является «стратегом», но потом начинает осуществлять стратегическую лицензируемую деятельность, то ничего согласовывать с ФАС не нужно. Согласование со службой сейчас требуется только в одном случае: если иностранец приобретает долю в компании, которая на момент покупки занимается стратегическим видом деятельности.

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Большинство видов стратегической деятельности действительно подразумевают получение лицензий или разрешений, хотя есть исключения, напоминает партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. Например, полиграфическая деятельность с мощностью не менее 200 млн листов-оттисков в месяц является стратегической, но если эта печатная продукция не относится к защищенной от подделок (в соответствии с законом о лицензировании), то получать специальную лицензию не нужно.

К признакам контроля над компанией относится владение долей более чем 50% от количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале, а также косвенный контроль — через аффилированных лиц, акционерные соглашения и т.д.

Какая деятельность является стратегической Согласно закону стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства имеют предприятия, зарегистрированные в России и занимающиеся одним из 48 видов деятельности. В их числе — «выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления»; «деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний»; работа с ядерными установками и радиоактивными источниками; техническое обслуживание и распространение шифровальных средств; разработка, производство, торговля и ремонт вооружений и военной техники; космическая деятельность; работа с авиационной техникой; геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения; теле- и радиовещание, которое затрагивает более чем половину населения какого-либо российского региона; вылов биологических ресурсов. До апреля 2022 года в перечень входило 46 пунктов, затем его дополнили еще двумя: перевозка морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается правительством, за пределы РФ и деятельность, связанная с разработкой и созданием автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок. Кроме того, в России есть открытый перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утверждаемый президентом. Он регулярно обновляется, но этот список не связан с 57-ФЗ, а проистекает из закона о приватизации.

Для одного из стратегических видов деятельности — вылова водных ресурсов — предусматриваются дополнительные ограничения. С ФАС необходимо будет согласовывать сделки по предоставлению права на добычу таких ресурсов компании под контролем иностранного инвестора, если в результате такой сделки в одних руках будет сконцентрировано право на вылов более 35% общего допустимого улова соответствующего вида водных биологических ресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна.

Россияне, которые получили второе гражданство, лишились гражданства РФ или отказались от него, должны согласовать с ФАС установление «иностранного» контроля над компанией стратегического значения, которое произошло в результате приобретения иного гражданства (они должны подать соответствующее ходатайство в течение трех месяцев после получения иностранного паспорта). Законопроект также предполагает, что такие физлица должны уведомить ФАС о получении иного гражданства или лишении российского, если у них есть право распоряжаться 5% и более акций (долей) в компании стратегического значения, но при этом они не осуществляют контроль над таким обществом.

Еще в 2017 году в понятие «иностранный инвестор» для целей 57-ФЗ были включены россияне, получившие второе гражданство. Но с тех пор сохранялась правовая неопределенность — что делать, если контролирующий бизнесмен получил второе гражданство, после того как приобрел контроль над стратегической компанией. Попытку урегулировать этот пробел ФАС предпринимала еще в 2018 году, писал РБК. Однако тогда поправка о необходимости задним числом согласовывать контроль над стратегическим обществом после получения второго гражданства не была принята.

Наличие иностранного паспорта в дополнение к российскому не редкость для миллиардеров из российского списка Forbes. По данным британских властей (.pdf), у Романа Абрамовича есть паспорта Израиля и Португалии, у Петра Авена — Латвии, у Вячеслава Кантора, Германа Хана и Леонида Михельсона — Израиля, у Бориса Ротенберга — Финляндии.

Каковы наказания за нарушения

Как следует из законопроекта, невыполнение требований о согласовании с ФАС чревато аннулированием лицензий и разрешений на осуществление стратегических видов деятельности. Если лицензия была получена, но лицо предварительно не получило согласие ФАС, то есть скрыло информацию об иностранном контроле, то она может быть отозвана, подтверждает Станкевич.

«Можно ожидать, что контроль за иностранными инвестициями в стратегические предприятия ужесточится, что вполне соответствует современным тенденциям в законодательстве в контексте международной политической обстановки», — предположил управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Цель законопроекта — максимально обезопасить критически значимые для государства отрасли от иностранной «подрывной» деятельности», — добавил Станкевич.

Как следует из материалов законопроекта, на смягчении категоричной нормы об отзыве лицензий настаивало Минэкономразвития. В своих замечаниях к поправкам ведомство предлагало дать иностранному инвестору право устранить выявленные нарушения без потери лицензии, однако это положение было отклонено. В финальную версию законопроекта вошла норма о возобновлении лицензии только в случае признания судом заключения ФАС недействительным.