Юристы заявили о риске дважды конфисковать акции головной компании FESCO

В суде начали рассмотрение иска Генпрокуратуры к акционерам «Дальневосточного морского пароходства» (головной компании группы FESCO). На заседании выяснилось, что акции компании могут быть конфискованы дважды

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В среду, 28 декабря, в Хамовническом суде Москвы начали рассмотрение иска заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева к частным лицам и компаниям, владеющим «Дальневосточным морским пароходством» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), передает корреспондент РБК.

На предварительное заседание пришли адвокаты братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, приговоренных в начале декабря к 19 и 18 годам заключения, представители ДВМП, бывшего члена совета директоров компании Сергея Базылева и ее совладельцев Михаила Рабиновича и Андрея Северилова. В суд не явились представители зарубежных компаний-акционеров, но сотрудники прокуратуры сообщили, что все они были уведомлены о предстоящем заседании.

Ответчиками по иску проходят Михаил Рабинович (владеет 26,5% акций FESCO), Андрей Северилов (23,8%), бывший член совета директоров «Дальневосточного морского пароходства» Сергей Базылев, кипрские компании Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd (через эти две компании Зиявудин Магомедов владел 24,99% FESCO; его совокупная доля в компании — 32,5%), Vovosa Co (8%), Kalamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Noubelius Ltd (9,6%), Rikima Holdings Limited (6%), а также российские «Наутилиус» и «НоваторИнвест». Кроме того, в числе ответчиков и братья Магомедовы.

В иске Генпрокуратура требует вернуть государству акции «Дальневосточного морского пароходства», так как, по ее мнению, они изначально были приобретены на коррупционные доходы братьями Магомедовыми, а потом были спрятаны от обращения в пользу государства.

В ходе заседания представители надзорного ведомства заявили, что в рамках прокурорского надзора было изучено дело, возбужденное по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК), принадлежащих ДВМП. «В рамках осуществления надзора были истребованы копии протоколов допросов свидетелей, протоколы выемки с осмотром предметов и документов. Была осмотрена электронная почта доверенного лица [экс-сенатора] Магомедова Магомеда, а также истребованы документы из ФАС России, касающиеся ряда последовательных сделок с акциями ПАО «ДВМП», — сообщил в суде представитель прокуратуры. Он обратил внимание суда на тот факт, что материалы свидетельствуют о личной вовлеченности Магомеда Магомедова (в официальном списке акционеров ДВМП его нет) во владение акциями пароходства, раскрывают внутреннюю структуру общества, в том числе структуру сделок с акциями, и указывают на коррупционное происхождение акций.

Адвокат, представляющий интересы пароходства, заявил ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на имущество компании. «Оперирование нашими активами направлено на получение прибыли. По всему Приморскому краю у нас возникают сложности с судебными приставами, которые со ссылкой на решение Хамовнического суда все блокируют», — сообщил адвокат. Судья Татьяна Перепелкова отклонила ходатайство.

Представитель Магомеда Магомедова Юлия Бадыло предложила отложить производство по этому делу до вступления в силу приговора Мещанского суда Москвы против экс-сенатора и его брата Зиявудина Магомедова, который предписывает конфисковать в доход государства в том числе 100% ДВМП. По ее словам, этот приговор находится в апелляционном обжаловании. «При параллельном рассмотрении двух дел по поводу одного и того же имущества может возникнуть правовая неопределенность в контексте судьбы этого имущества», — заявила адвокат.

В ходе заседания выяснилось, что когда приговор Мещанского суда вступит в законную силу, то акции «Дальневосточного морского пароходства» могут быть конфискованы в доход Российской Федерации. В то же время, если Хамовнический суд примет решение по гражданскому делу об обращении в доход государства акций компании, то это будет повторная конфискация.

Но прокуратура не увидела оснований для приостановления производства по этому делу. «Мы не видим никакого задвоения», — сообщил сотрудник ведомства. «Неизвестно, в каком виде вступит приговор [Мещанского суда] в законную силу и вступит ли он в законную силу в этой части», — добавил прокурор. Суд также отклонил ходатайство представителя Магомедова.

В начале декабря суд конфисковал у Зиявудина Магомедова 32,5% акций FESCO. Он являлся крупнейшим совладельцем компании.

1 декабря Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова — к 18 годам. Братья Магомедовы были арестованы в 2018 году по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищениях при реализации госконтрактов на 11 млрд руб. В мае по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено $750 млн, которые они получили от продажи «Транснефти» 25% Новороссийского морского торгового порта. По версии следствия, в основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. Похищенные деньги они суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности, утверждали обвинители.

В 2020 году два крупных акционера FESCO — американская TPG и GHP Group Марка Гарбера — продали свои доли в компании, 23,8 и 17,4% соответственно. Михаил Рабинович выкупил акции у TPG, а Андрей Северилов, который с ноября 2020 года возглавляет совет директоров FESCO, оказался покупателем доли GHP Group, рассказывал он РБК.

В сентябре 2020 года ДВМП подала иск в Лондонский международный арбитражный суд к структурам Зиявудина Магомедова с требованием вернуть кредиты, которые привлекались у самой компании на выкуп ее акций в 2012 году. В октябре ДВМП подала аналогичный иск в Арбитражный суд Москвы против бизнесмена и пяти компаний на 80,1 млрд руб. Ответчиками по этому иску стали компании Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd, Maple Ridge, Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).