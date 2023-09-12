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«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Что власти и бизнес говорили о пересмотре итогов приватизации на ВЭФ
Сюжет
ВЭФ
Есть ли в России тренд на национализацию, к чему он может привести и как бизнес реагирует на иски Генпрокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства — РБК собрал ключевые заявления о деприватизации на ВЭФ
Фото: Елена Игнатьева / Росконгресс
Фото: Елена Игнатьева / Росконгресс

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Президент России Владимир Путин

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным как бы компаниям, — ну правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. <...> Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Министр экономического развития Максим Решетников

«Это [пересмотр итогов приватизации] путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии <...> Можно долго ковыряться в прошлом и разбираться, все ли было сделано идеально, или все было не очень идеально, и с точки зрения каких законов сделано это идеально, тех или этих, или каких-то мифических и так далее», — сказал он.

По словам Решетникова, «красные линии» для предпринимателей «абсолютно не видны в ряде тех моментов, которые сейчас там происходят, и это, наверное, действительно такая зона риска». Он также напомнил о «незыблемости прав собственности».

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«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин

Государство в лице чиновников — «не очень хороший собственник», заявил Орешкин. «Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное — не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит», — сказал он.

По словам Орешкина, управление активами должно быть «на местах», чтобы у руководителей была мотивация сделать предприятие «высокоприбыльным» для большего заработка и возможности инвестировать в новые проекты.

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Глава Сбербанка Герман Греф

В стране складывается «обратный тренд приватизации» — национализация, считает Греф. «Сегодня действительно есть такой тренд, что мы видим большое количество исков со стороны прокуратуры, причем по историческим сделкам, где, собственно говоря, и срок исковой давности, и срок приобретательской давности давно прошли», — отметил он.

«Прокуратура должна защищать интересы бизнеса в такой же мере, как интересы государства, потому что интересы государства и бизнеса неразделимы. Это очень важная задача, и нам важно эту грань не перейти, чтобы и права собственности, и стабильность хозяйственного оборота присутствовали», — заключил Греф.

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

Чекунов заявил, что не видит тенденции на национализацию экономики. «Я вижу тенденцию на консолидацию сил бизнеса, который научился работать в новых условиях. Безусловно, идет определенная перетасовка, смена лидеров <...> Мы, к сожалению, не обладаем достаточно большим внутренним рынком, чтобы большим количеством маленьких компаний оставаться конкурентоспособными. Поэтому я считаю, что определенная концентрация, усиление — это хорошо. Но это не национализация, а, наоборот, это рационализация бизнеса», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не являются ли иски Генпрокуратуры, касающиеся изъятия частных активов в госсобственность, новым трендом, Чекунов заявил, что «это вопрос интерпретации». «Мы общаемся с бизнесом, мы видим, что бизнес, крупные предприниматели с высоким интересом сейчас ориентируются, как стать еще больше <...> у нас больше 3 тыс. инвестиционных проектов, от небольших до самых крупных. И уровень деловой активности, уровень амбиций сейчас высок, как никогда», — отметил он.

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Глава РСПП Александр Шохин

Крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о национализации активов, заявил Шохин, добавив: «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим».

«На самом деле мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откешился» в свое время. В худшем положении финальный собственник. Надо смотреть и принимать решение, исходя из того, что это за актив, в каком он состоянии, сколько в него инвестировали. Кроме того, если какой-то актив переходит в госсобственность — куда он девается? Передается в доверительное управление правильным людям, «хорошим» предпринимателям из какого-то круга? Или же на приватизацию выставляется?» — задался он вопросом.

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Глава «Опоры России» Александр Калинин

«Здесь компетенция Генпрокуратуры высокая. Иски, которые были поданы, были связаны с достаточно грубыми нарушениями самого процесса приватизации, который повлек за собой возможность пересмотра. Я не вижу сейчас массовых исков. В частности, если мы говорим об энергетических активах, они же явно были приватизированы с нарушениями законодательства.То же самое, если говорить о Калининградском порте. Мы тоже смотрим с большой настороженностью за такими процессами, но пока массового характера не видим», — заявил он.

Калинин подчеркнул, что «сами обсуждения — не фактически возбужденных дел, а гипотетических, ухудшают деловой климат», и добавил, что вопросы приватизации «всегда должны быть выверены с юридической точки зрения».

«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач

В настоящее время можно говорить о том, что госкомпании или корпорации с госучастием расширяют свою деятельность, однако реальной угрозы «системной национализации» в России нет, считает Клепач. «Насколько это оправданно? Какие альтернативы? Это все-таки именно частный, малый бизнес, средний независимый бизнес. Не думаю, что есть реальная угроза <...> выхода на системную национализацию. У нас и так очень большой сектор госкомпаний и компаний, которые находятся под контролем государства: и «Газпром», и «Роснефть», и все остальные», — сказал он.

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национализация приватизация Генпрокуратура иски цитаты Владимир Путин Сбербанк Максим Решетников собственность экономика России ВЭФ Дальний Восток ...
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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