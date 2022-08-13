Генпрокуратура через суд вернула профсоюзные санатории государству

Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России, по иску Генпрокуратуры, пишет газета «Коммерсантъ».

ФНПР еще в 1990-е безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе санаторно-курортные учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости. Глава ФНПР Михаил Шмаков, как установило ведомство, совместно с другими должностными лицами и органами управления ФНПР и Федерации профсоюзов Ставропольского края начал распродавать эти активы, что привело к «утрате их лечебных и оздоровительных свойств». Сделки осуществлялись через ООО «Курортное управление (холдинг)», учрежденное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством того же Шмакова. Главой компании стал Николай Мурашко, являющийся сейчас депутатом региональной думы от «Единой России».

По подсчетам Генпрокуратуры, профсоюзы продали 131 объект из 24 учреждений на сумму 3,3 млрд руб., включая объекты Пятигорской бальнеогрязелечебницы и ООО «Санаторно-курортный комплекс «Березовая роща».

Как выяснило ведомство, часть бывших объектов ФНПР перешла профсоюзным руководителям и членам их семей. Шмаков стал совладельцем АО «Управление канатными дорогами» (обеспечивает эксплуатацию канатной станции в Пятигорске). Это ежегодно приносит ему доход около 5 млн руб., считают там. Другой источник дохода — АО «СКО ФНПР «Профкурорт», через которое реализуются путевки во все профсоюзные санатории. Мурашко приобрел через подконтрольные ему структуры у профсоюзов «часть курортных учреждений в Кисловодске», а на полученные от их использования доходы стал владельцем «10 зданий и 17 земельных участков на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Владимирской области и Крыма стоимостью свыше 500 млн руб.».

Они, считают в Генпрокуратуре, незаконно «обогащались за счет создания сети аффилированных организаций, получающих комиссию от реализации гражданам, в том числе членам профсоюзов, санаторно-курортных путевок», что привело к их подорожанию на 33%.

Кроме того, под видом арендной платы из санаториев, по подсчетам Генпрокуратуры, было выведено 4,3 млрд руб.

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