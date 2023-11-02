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Военная операция на Украине ,  
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Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске

Суд обратил в собственность России «Конти-Рус» и три связанные с ней компании
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд в Курске обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус», которая входила в украинскую группу «Конти», а также 100% долей в уставном капитале связанных с ней компаний из-за иска Генпрокуратуры об экстремизме
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто», сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

«Конти-Рус» входила в украинскую группу «Конти», которая занимается производством кондитерских изделий.

Иск Генпрокуратуры был подан к десяти физлицам, восемь из которых имеют иностранное гражданство, и шести организациям, в числе которых «Кэндимакс» и «Мерлетто Капитал». «Конти-Рус» и «КЦ Мерлетто» заявлены как заинтересованные лица.

Согласно публикации, Генпрокуратура просила признать деятельность восьми ответчиков экстремистской и запретить ее, а находящиеся в их управлении организации передать в федеральную собственность. По версии надзорного ведомства, ответчики «осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке» украинских сил.

«Функционирует группа в основном в Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства. Нахождение указанных организаций под контролем объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы», — говорится в публикации.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистской деятельность восьми ответчиков. «Решение обращено к немедленному исполнению, может быть обжаловано в апелляционном порядке», — отмечается в сообщении.

РБК направил запрос в АО «Конти-Рус».

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ЗАО «Конти-Рус» создано в 2004 году на базе Курской кондитерской фабрики. Компания производит вафли, шоколадные изделия, десерт, бисквит, печенье и карамель. «Мерлетто» — один из ее брендов.

В 2015 году Киев запретил импорт выпускаемых «Конти-Рус» изделий. Основанием для решения стала инициированная Службой безопасности Украины проверка. По ее результатам Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей установил, что кондитерские изделия «Конти-Рус» импортируются из России с нарушением требований закона о безопасности и качестве пищевых продуктов.

За два года до этого, в 2013 году, Россия запретила ввоз продукции изделий украинской компании Roshen, основателем которой является экс-президент Украины Петр Порошенко. По данным Роспотребнадзора, в молочном шоколаде Roshen обнаружили бензопирен, что указывало на отсутствие должного контроля за продовольственным сырьем для производства кондитерских изделий.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Курская область «Конти-Рус» национализация Генпрокуратура экстремизм
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