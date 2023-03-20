Что Китай значит для экономики России

В Москву прилетает китайский лидер Си Цзиньпин, это будет его первый визит в Россию с 2019 года. РБК разбирался, в каком статусе сейчас находятся экономические отношения России и Китая

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Отношения России и Китая, согласно официальным формулировкам, — это отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Они, как постоянно подчеркивают лидеры двух стран, развиваются на принципах равноправия, учета интересов друг друга, свободы от политической и идеологической конъюнктуры. Отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носят особо дружеский и доверительный характер, за годы работы они встречались более 40 раз в различных форматах, сообщил в пятницу, 17 марта, журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

В последние годы отношения развивались по всем трекам. Помимо политического и экономического Москва и Пекин развивали военное сотрудничество. В 2019 году Путин рассказал, что Россия помогла партнеру разработать систему оповещения о ракетном нападении. За закупку у России систем С-400 и истребителей Су-35 в 2018 году США наложили санкции на Ли Шанфу, утвержденного на прошлой неделе министром обороны страны. В 2022 году стороны на российском Дальнем Востоке провели совместные учения «Морское взаимодействие» и т.д.

По мере продолжения российской спецоперации на Украине и нарастания кризиса в отношениях Китая и США эксперты указывают на смещающийся в этом треугольнике баланс: Китай, по оценке экспертов американской RAND Corporation, является главным выгодоприобретателем от санкционного давления на Россию. КНР, в свою очередь, становится для Москвы главным рынком сбыта, что позволяет Китаю диктовать условия, отмечали они. Но тесные связи Китая с Россией по мере разрастания конфликта несут риски для его отношений с США и Европой: опасения этого, как говорили опрошенные РБК эксперты, стали одной из причин, заставившей Китай сформулировать контуры мирной инициативы.

Что происходит с взаимной торговлей КНР и России

В 2022 году двусторонний товарооборот между Россией и Китаем установил рекорд — $190 млрд (предыдущий максимум был в 2021 году — $147 млрд). Во многом это было обусловлено значительным ростом цен на российские сырьевые товары в прошлом году: почти три четверти ($85 млрд) всего китайского импорта из России в долларовом эквиваленте пришлось на минеральное топливо (нефть, газ, уголь). Например, поставки сырой нефти в тоннах выросли на 8,3%, а в деньгах — на 44% (с $40,5 млрд в 2021 году до $58,4 млрд в 2022-м).

Рост поставок энергоносителей из России в деньгах произошел, несмотря на то что ведущие провайдеры ценовой информации сообщали о высоких дисконтах на российскую нефть Urals к котировкам Brent на фоне санкций. В действительности, как утверждают в научной работе, опубликованной в феврале, профессор экономики Калифорнийского университета Олег Ицхоки, научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова и др., российская нефть, поставляемая в Китай по трубопроводу (марка ESPO), и нефть, отправляемая в КНР по морю из тихоокеанского порта Козьмино, в конце 2022 года стоила примерно на $20/барр. дороже нефти, уходящей из балтийских и черноморских портов, и фактически без дисконта к Brent.

Поставки китайских товаров в Россию в 2022 году тоже обновили рекорд — $76 млрд, увеличившись почти на 13% к 2021 году. «С точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», — говорил в ноябре руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен.

Если исходить из того, что общий импорт товаров в Россию из всех стран составил в 2022 году $259 млрд (как следует из недавно опубликованных данных ФТС России), среднегодовая доля Китая в российском импорте достигла примерно 30%. В 2021 году она составляла около 25%, следует из данных ФТС. В структуре российского экспорта китайское направление нарастило свой вес до 19–20% по сравнению с 14% в 2021-м.

Для Китая, экспортера номер один в мире с 2009 года (совокупный объем экспорта в 2022 году — $3,6 трлн), торговля с Россией обладает куда меньшим количественным значением: по итогам 2022 года на долю России приходится около 2% всех китайских поставок за рубеж и 3% совокупного товарооборота Китая со всеми странами.

Что ждать от торговых отношений в 2023 году

Из-за падения цен на сырьевые товары, в том числе нефть (фьючерсы Brent с начала 2023 года подешевели на 15% по состоянию на 17 марта), в долларовом эквиваленте объем российского экспорта в Китай в текущем году может оказаться ниже, чем в прошлом, и рекорд обновить не удастся, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Что касается китайских поставок в Россию, то они неизбежно увеличатся, полагает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. Весной 2022 года поставки из Китая заметно падали из-за проблем с логистической и финансовой инфраструктурой, и даже если предположить, что в марте—декабре 2023 года (с учетом уже имеющихся данных за январь—февраль) экспорт Китая в Россию останется на среднем уровне аналогичного периода 2022 года, объем поставок достигнет $79 млрд (прирост на 3%), подсчитал эксперт. Но более вероятно, что экспорт Китая в Россию к четвертому кварталу 2022 года вышел на новый устойчивый уровень, и сохранение этого уровня в течение года (с учетом коррекции на сезонность) приведет к увеличению поставок примерно до $90 млрд (рост на 18% к 2022 году), указывает Гнидченко.

В январе—феврале поставки китайских товаров в Россию увеличились почти на 25% к тому же периоду 2022 года (товарооборот с Россией — на 26%), следует из данных Главного таможенного управления КНР. Товарооборот Китая с Россией в начале 2023 года растет в ущерб его товарообороту с США, который снизился более чем на 17%, замечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Китайский экспорт в Россию вырастет, замечает директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, но допускает, что не так сильно, как в 2022 году, потому что в прошлом году уже был реализован существенный эффект переориентации поставок.

Китайские компании и государство будут стремиться поставить в Россию любые товары, однако они будут заинтересованы в том, чтобы минимизировать риски попадания под вторичные санкции, предупреждает Кнобель. Китай скорее сдерживается в поставках в Россию товаров, которые находятся в «российских» санкционных перечнях ЕС и США, полагает Донец, и вопрос в том, будут ли они поставлять товары «пограничной зоны» — не находящиеся под санкциями, но рискующие оказаться (как электроника).

Есть товары, по которым китайский экспорт в Россию сократился в 2022 году, в частности мобильные телефоны (на $1,3 млрд, или на четверть), двигатели внутреннего сгорания (на $0,2 млрд, или более чем вдвое), но в основном экспорт по таким статьям упал совсем не из-за санкций, а по каким-то другим причинам, указывает Гнидченко.

Снятие Китаем ковидных ограничений для российской экономики «может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта-импорта», заявила 17 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что «дополнительный импульс может получить туристическая отрасль». Статистика пограничной службы ФСБ России свидетельствует, что в ковидных/постковидных 2020–2022 годах среднее количество въездов китайских граждан в Россию с разными целями сократилось в 18 раз по сравнению с 2019 годом (до 123 тыс.), а среднее число выездов россиян в Китай — в 12 раз (до 220 тыс.).

«Юанизация» российских расчетов

В 2022 году китайский юань значительно повысил роль для российской экономики, столкнувшейся с ограничениями от США и ЕС для валютных операций. Например, по данным Банка России, доля юаня во внешнеторговых расчетах по экспорту подскочила до 16%, а по импорту — до 23% (по сравнению с 0,5–4% в самом начале 2022 года). Активы в юанях сейчас занимают половину всех ликвидных средств Фонда национального благосостояния (эквивалент 3,2 трлн руб. из 6,4 трлн по состоянию на 1 марта). В десятки раз выросли месячные объемы торгов китайской валютой на Мосбирже, следует из данных биржи.

Юань уже является во многом резервной валютой для России, говорит Кнобель. «Он сейчас играет для нас стабилизирующую роль, поскольку с его помощью удается применять бюджетное правило, действие которого было приостановлено в марте 2022 года», — сказал он. С начала 2023 года Минфин возобновил через юань операции на валютном рынке, соответствующие объемам недополученных/дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

Доля юаня в международных расчетах России будет и далее расти, потому что юань — это не только валюта для российско-китайских расчетов, но и для расчетов России с другими странами, говорит Донец. Впрочем, делать юань глобальной резервной валютой сам Китай, судя по всему, еще не готов. «Это сужает возможности для заимствований в юанях, хотя у российских компаний есть на это спрос», — указывает Донец.

«Для торговли в юанях с другими странами вроде бы есть предпосылки, но другие страны Азии сами не всегда охотно торгуют в юанях. Они все равно предпочитают торговать с Россией и другими странами в долларах США или евро», — уточняет Кнобель.