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Что ждать от визита главного китайского дипломата в Москву

И почему Пекин решил именно сейчас заняться активным миротворчеством
Главный китайский дипломат Ван И приедет в Москву с мирным планом по Украине
Член политбюро Компартии Китая Ван И завершает в Москве турне по Европе. Он заявил о намерении представить мирную инициативу по Украине. Активизация Пекина связана с нарастающими проблемами в экономике и намерением улучшить имидж
Ван И
Ван И (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

С чем главный китайский дипломат едет в Россию

Остановкой в Москве член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И завершает свое большое европейское турне. Оно началось 14 февраля, и за прошедшие дни Ван И посетил Францию, Италию и Германию, где выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. 20 февраля Ван И провел переговоры в Венгрии, а затем направился в Москву.

Детальную программу турне китайская сторона не оглашала. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник подтвердил журналистам, что Вана ждут в Москве, и не исключил его встречи с президентом Владимиром Путиным. По данным источников РБК, встреча может состояться в среду.

Находясь в Германии, Ван И, который в январе возглавил канцелярию комиссии ЦК КПК по иностранным делам и, соответственно, занял высший пост в китайской дипломатической иерархии, вызвал повышенное внимание к своей поездке в Москву, сообщив, что Китай намерен предложить план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Европейские чиновники, попросившие об анонимности, рассказали агентству Bloomberg, что план может включать призыв к прекращению огня и приостановке поставок оружия Украине.

«Приближается годовщина [начала СВО] на Украине, и Китай в связи с этим планирует в письменной форме обозначить свою позицию по политическому решению украинской проблемы», — сказал Ван И в Мюнхене. По его словам, даже в сложнейших ситуациях «необходимо дать шанс миру». «Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны глубоко задуматься, как добиться прекращения огня и положить конец войне», — объяснил он. Деталей предложения Ван И не представил.

Украинскую тему он обсуждал во всех столицах, где побывал во время турне. В Риме, по сообщению агентства Ansa, президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с Ваном призвал руководство КНР использовать все свое влияние, чтобы положить конец конфликту на Украине. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит 24 февраля с речью, посвященной миру. Китайская сторона речь не анонсировала.

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Встречи Ван И с Владимиром Путиным

Российский президент регулярно принимает Ван И во время визитов последнего в Россию. Они встречались по меньшей мере пять раз, последняя встреча прошла в Сочи до пандемии, когда Ван был еще министром иностранных дел (главой канцелярии комиссии по иностранным делам он стал только в этом году).

Каким может быть мирный план Китая

В чем конкретно заключается мирная инициатива КНР, можно только предполагать, отметил в разговоре с РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию, как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников. В известной степени то, что сейчас называется корейским вариантом. Китай, вероятно, предложит и свои усилия, чтобы урегулировать вопрос, — в частности, с точки зрения финансовой поддержки он может взять на себя какие-то затраты, в том числе и по восстановлению взаимодействия и хозяйства», — допускает эксперт. Для европейцев, говорит Маслов, идея прекращения военных действий приятна, но для США участие Китая в переговорном процессе — очень болезненная тема, потому что Пекин так повышает свою репутацию. В Мюнхене, напоминает Маслов, Ван И встретился со многими западными лидерами, в том числе и с госсекретарем США, — скорее всего, он прорабатывал целый ряд идей, проверял их на партнерах, и вот сейчас, вероятно, будет такая же апробация уже на российской стороне.

Содержание плана будет максимально расплывчатым, уверен старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев. «Китайцы прекрасно понимают, что обе стороны находятся в режиме «дайте войне шанс»: Путин считает, что он войну может выиграть, Запад считает, что Украина с его помощью выстоит, украинцы сами, конечно, сдаваться не собираются», — объясняет он. Шансов для мирных переговоров сейчас нет, но Китаю нужно показать, что он — некий лидер мирного процесса, даже если инициатива будет предельно общей, продолжает эксперт. Габуев не ожидает, что в ней будет конкретика по самым болезненным вопросам вроде гарантий безопасности для Украины, судьбы новых присоединенных территорий и Крыма; там будут только общие утверждения, что мир лучше войны и т.д.

Украинский президент Владимир Зеленский вовлечение Китая приветствует. Предложенный им самим план из десяти пунктов включает получение гарантий безопасности для Украины от США, Китая и других крупных держав. Но если все от китайской инициативы откажутся, то в Пекине разведут руками, сказав, что все сорвалось не по их вине, прогнозирует Габуев.

Маслов отмечает, что Китай раньше не пробовал себя в роли миротворца: «Ни в новейшей, ни даже в новой истории, и у него нет в этом большого опыта». Китай был логистической площадкой для шестисторонних переговоров по Северной Корее, участвовал в переговорах по иранской ядерной проблеме, но на вторых ролях, напоминает эксперт.

Что заставило Пекин выйти с мирной инициативой

В Мюнхене Ван И говорил, что охватившие мир хаос и конфликты «вызваны тем, что цели и принципы Устава ООН не соблюдаются должным образом, а идеологическая конфронтация и формирование блоков наносят ущерб международной солидарности, раздувая угрозы безопасности, усиливая напряженность и подрывая стратегическое взаимное доверие». Ведущие мировые эксперты, в том числе из американской RAND Corporation, указывают, что Китай является одним из главных бенефициаров введенных против России санкций: Москва увеличивает поставки нефти и угля в КНР, оттуда идут западные товары; будучи ослабленной, Москва все больше зависит от Пекина. Товарооборот между странами по итогам 2022 года достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом, — это самый значительный рост среди основных торговых партнеров страны, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.

«Пекину важно срочно прекратить боевые действия, поскольку рушатся его логистические операции и он теряет все больше денег на торговле с Европой и США. К тому же ему приходится делать политический выбор, а Китай к этому не привык», — объясняет появление китайской инициативы Маслов. Кроме того, получаемая Пекином выгода невечна, обращает внимание профессор колледжа Клермонт-Маккена Пей Минчин в колонке для Bloomberg. Российско-китайский альянс не может быть долгим, прогнозирует он, ослабленная Россия не сможет долго отвлекать на себя американские ресурсы.

Китай все важнее для России — увеличивается взаимная торговля, проводятся совместные с Россией военные учения, поэтому нужна какая-то PR-составляющая, для чего и выдвигается мирная инициатива, которая поможет улучшить отношения с европейцами и понравится развивающемуся миру, где Китай ведет свою игру, противопоставляя себя США, резюмирует Габуев.

В последние дни США и Евросоюз, отношения с которыми у Пекина и так находятся в кризисе, усилили на него давление. Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по внешним делам предупредили о недопустимости отправки России вооружений. На этом фоне Китай заявил о поддержке России в ее требовании по расследованию взрыва трубопроводов «Северный поток».

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Китай Украина Россия переговоры мирный договор Ван И Военная операция на Украине
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