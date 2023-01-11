ЦБ и Минфин начнут продажу юаней на фоне снижения нефтегазовых доходов

ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, на этот раз в юанях. Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила, которые будут зависеть от доходов от продажи нефти и газа

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Банк России с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о закупках валюты при высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких. Однако в отличие от механизма валютных интервенций, который действовал до начала прошлого года, теперь операции будут проводиться с юанями, а не с «токсичными» западными валютами. Они будут проходить в валютной секции Мосбиржи, отмечает ЦБ.

«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», — подчеркивает регулятор. В январе речь будет идти именно о продаже, следует из релиза Минфина. Недополученные нефтегазовые доходы составят 54,5 млрд руб. — именно на эту сумму планируется продажа юаней.

«Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб., — добавляют в Минфине. — В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы».

Как будут работать валютные интервенции в юанях

Объем операций по покупке или продаже юаней «будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета», пишет Минфин.

«В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин России будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов», — объясняют в министерстве.

Оценка нефтегазовых доходов будет проводиться ежемесячно и основана на фактических котировках нефти российской марки Urals, курсе доллара, ценах на газ, прогнозах по добыче нефти и газа и т.д.

Что касается Банка России, его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. «Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности», — добавляют в ЦБ. Пока такие операции не проводятся (с 28 февраля прошлого года).