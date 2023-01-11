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ЦБ и Минфин начнут продажу юаней на фоне снижения нефтегазовых доходов

ЦБ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке, на этот раз в юанях. Речь идет об интервенциях в рамках бюджетного правила, которые будут зависеть от доходов от продажи нефти и газа
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽10,149 -1,26% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Банк России с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о закупках валюты при высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких. Однако в отличие от механизма валютных интервенций, который действовал до начала прошлого года, теперь операции будут проводиться с юанями, а не с «токсичными» западными валютами. Они будут проходить в валютной секции Мосбиржи, отмечает ЦБ.

«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», — подчеркивает регулятор. В январе речь будет идти именно о продаже, следует из релиза Минфина. Недополученные нефтегазовые доходы составят 54,5 млрд руб. — именно на эту сумму планируется продажа юаней.

«Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб., — добавляют в Минфине. — В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы».

Как будут работать валютные интервенции в юанях

Объем операций по покупке или продаже юаней «будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета», пишет Минфин.

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«В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин России будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов», — объясняют в министерстве.

Оценка нефтегазовых доходов будет проводиться ежемесячно и основана на фактических котировках нефти российской марки Urals, курсе доллара, ценах на газ, прогнозах по добыче нефти и газа и т.д.

Что касается Банка России, его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. «Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности», — добавляют в ЦБ. Пока такие операции не проводятся (с 28 февраля прошлого года).

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Банк России Минфин продажа валюты юани
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