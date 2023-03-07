КНР исключила угрозу от двусторонних отношений с Россией третьим странам

МИД КНР: отношения с Россией не нацелены на конфронтацию с третьими странами

Москва и Пекин не нацелены в своем сотрудничестве на противостояние с другими странами, заявил глава китайского МИДа Цинь Ган на пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны), передает «Синьхуа».

«Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и не нацелены на третьи стороны. Они не представляют угрозы ни для одной страны в мире и не подвержены вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», — сказал министр.

Он отметил, что отдельные государства смотрят на отношения Москвы и Пекина «сквозь фильтр союзов времен холодной войны», но такой взгляд — «это их собственное отражение».

Цинь Ган подчеркнул, что руководство двух стран продолжит укреплять стратегическое партнерство КНР и России, вместе государства хотят строить стабильный многополярный мир. «Чем более неспокойно в мире, тем более устойчиво должны развиваться китайско-российские отношения», — сказал глава МИДа.

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