Торговля России с Китаем достигла рекорда

Товарооборот Китая и России по итогам 2022 года достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Это самый значительный рост среди основных торговых партнеров КНР. Однако в декабре двусторонняя торговля замедлилась

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Товарооборот Китая и России в 2022 году увеличился на 29,3% к предыдущему году и достиг рекордных $190,3 млрд, сообщило 13 января Главное таможенное управление КНР. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.

Прошлогодний рост двустороннего товарооборота — самый значительный среди всех основных торговых партнеров Китая, показала статистика (для сравнения, оборот КНР с Сингапуром вырос на 23%, с Канадой — на 17%). По итогам 2022 года на долю России приходится 3% совокупного товарооборота Китая со всеми странами. Китайская таможня пока не раскрывает детали товарооборота.

Рост российско-китайской торговли стал одним из главных сюжетов 2022 года после введения жестких санкций Запада против Москвы начиная с февраля. Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, которые перестала поставлять в западные страны. Китайские компании, в свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных компаний.

Если до военной операции на Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, то сейчас эта доля должна быть «гораздо выше одной трети, возможно, 40%», говорил в ноябре руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен. «С точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», — отмечал экономист.

В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров (включая турбокомпрессоры для автомобильных двигателей), кранов, задвижек, клапанов и вентилей, писал РБК. Однако китайский экспорт потребительской электроники в Россию (смартфонов, ноутбуков) по данным за январь–ноябрь 2022 года был ниже показателей 2021 года.

В то же время Россия в ноябре вновь вышла на первое место по объему поставок сырой нефти в КНР, обойдя Саудовскую Аравию. За январь—ноябрь 2022 года Китай импортировал почти 80 млн т российской нефти (на 10% больше, чем за тот же период предыдущего года) общей стоимостью $54,5 млрд.

В декабре, однако, показатели взаимной торговли России и Китая заметно ухудшились по сравнению с предыдущими месяцами. Экспорт из Китая в Россию почти догнал импорт из России — $8,8 млрд против $9 млрд (в ноябре разрыв был $7,7 млрд против $10,5 млрд). Импорт товаров из России в Китай в декабре по сравнению с декабрем 2021 года увеличился лишь на 8,3% (для сравнения, в ноябре рост в годовом выражении был почти 29%). Такое замедление может быть связано как с сокращением поставок российской нефти и/или увеличением дисконтов на российскую нефть на фоне установления странами G7 ценового потолка в отношении сырой нефти из России, перевозимой морем, а также декабрьским всплеском заболеваемости коронавирусом в КНР.