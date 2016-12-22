США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400

Санкции были введены против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином. Ограничения введены в рамках закона CAATSA

Министерство финансов США (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Министерство финансов США ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В Белом доме подчеркнули, что санкции против Шанфу ввели «за осуществление значимых сделок с Рособоронэкспортом». Ограничения связаны с закупкой российских истребителей Су-35 в 2017 году и зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео принял решение ввести так называемые вторичные санкции против КНР в соответствии с законом «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Банковские счета Шанфу в США будут заморожены, все банковские операции с попавшим в черные списки департаментом будут заблокированы. Совет является высшим органом по руководству вооруженными силами Китая, его возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин. Ли Шанфу является генерал-лейтенантом Народно-освободительной армии Китая, инженером аэрокосмической промышленности.

О том, что США начнут вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны мира за сделки с предприятиями российского оборонного сектора, стало известно в начале января. В Вашингтоне отмечали, что закон CAATSA рассчитан на введение санкций за экспортные поставки российского вооружения. Таким образом, нынешние санкции против Китая стали первым случаем применения Соединенными Штатами ограничений против иностранцев за сделки с Россией.

Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. В ноябре 2015 года был заключен контракт на поставку КНР 24 истребителей Су-35, стоимость договора составила $2 млрд. Первая партия из четырех самолетов была поставлена в конце 2016 года, в 2017 году Пекин получил еще десять истребителей, оставшиеся десять были доставлены в 2018 году.

Осенью 2014 года Россия и Китай подписали контракт на сумму более $3 млрд на поставку не менее шести дивизионов С-400. В начале января 2018 года источник ТАСС сообщал о начале поставок комплексов Пекину. По словам собеседника агентства, китайской стороне передали командный пункт, радиолокационную станцию, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и др.

Позднее источник РБК сообщил, что судно с комплектующими для С-400 отправилось в Китай в конце декабря 2017 года, но при перевозке часть оборудования была повреждена. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили РБК эту информацию. После этого судну пришлось вернуться в порт Усть-Луга Ленинградской области.