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Юань и рубль впервые заняли половину в экспортных расчетах России

ЦБ: Доля рубля и дружественных валют в расчетах за экспорт впервые превысила половину
За год доля юаня в расчетах за экспорт выросла более чем в 30 раз, а доля рубля — почти втрое. Сейчас на рубль и дружественные валюты приходится больше половины объема экспортных расчетов, доля расчетов долларами и евро — 48%
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽10,861 -0,13% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,875 -0,19% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,200 -0,48% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, следует из Обзора рисков финансовых рынков Банка России. Еще 2% приходится на прочие валюты дружественных стран, указано в документе. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России.

«На фоне масштабных санкционных ограничений со стороны недружественных стран с марта 2022 год происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности», — говорится в отчете.

Результатом трансформации стало существенное сокращение доли валюты недружественных стран (доллары и евро) в расчетах за экспорт — с 87 (начало 2022 года) до 48%. То есть на рубль и дружественные валюты совокупно пришлось 52%, следует из отчета. Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в евро (разница между экспортом и импортом) стал отрицательным, констатируют в ЦБ.

Изменилась и валютная структура платежей по импорту: доля валют недружественных стран здесь сократилась с 65 (январь 2022-го) до 46% (декабрь). «Уменьшение доли токсичных валют в основном происходило за счет роста доли в расчетах юаней: за год она выросла с 4 до 23%. При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась — с 29 до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%», — приводит данные регулятор.

Доля рубля в экспортных расчетах активно начала расти в мае 2022 года — тогда она достигла 27,5%, на доллар и евро в этот же период приходилось 35,7 и 32,9% соответственно, следует из статистики, приведенной в обзоре. Доля расчетов в китайском юане резко выросла уже в марте — с 0,3–0,4 до 1,5%.

Одновременно доля юаня росла и на биржевом рынке. По итогам февраля 2023 года доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) выросла с 33 (январь 2023-го) до 37%, следует из обзора. Доля токсичных валют продолжила сокращаться преимущественно за счет пары доллар/рубль, доля которых снизилась с 40 (январь 2023 года) до 36%, «что стало минимальным значением за последние год», указано в документе.

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В августе Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), указывала в своем отчете Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе приходилось 4,3%. При этом до апреля 2022 года России вообще не было в рейтинге стран с наибольшей долей расчетов офшорным юанем.

К концу 2022 года доля России в платежах юанем за пределами Китая снизилась. По итогам декабря она занимала только шестую строчку, ее доля составляла 1,89%. Но в январе 2023 года доля России в расчетах офшорным юанем снова стала расти и достигла 2,57%, что соответствует пятой строчке рейтинга, который составляет SWIFT. Эта статистика не учитывает платежи, которые проходят не через SWIFT, от которой отключены многие крупнейшие российские банки.

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Маргарита Мордовина
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