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Западные эксперты оценили зависимость экономики России от Китая

Россия с точки зрения импорта стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР, оценил институт при Банке Финляндии. Для китайских импортеров сырья и экспортеров товаров ситуация выгодна, считают эксперты
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

До военной операции на Украине Китай обеспечивал около четверти российского товарного импорта, но сейчас эта доля должна быть «гораздо выше одной трети, возможно, 40%» (российские власти прекратили публиковать внешнеторговую статистику, поэтому точнее сказать сложно), заявил на конференции The Russia Conference 2022 в Осло экономист, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен. «Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», — сказал экономист.

Федеральная таможенная служба России недавно раскрывала, что импорт товаров в страну в январе–сентябре 2022 года составил $180 млрд, однако месячные данные служба не публикует с весны.

Зависимость российской экономики от Китая со временем будет только нарастать, считает Корхонен. С ним согласилась адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль: «Поворот России к Азии влечет гораздо большую зависимость от Китая, чем раньше». «Промышленный потенциал Китая сильно вырос за последнее время. Китай быстро развивается, и их способности будут расти и далее», — добавил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Арне Мельхиор.

Пока, впрочем, импорт из Китая недостаточен для восполнения дефицита западных компонентов, сказал Корхонен. Поставки в Россию китайских товаров, которые попали в ограничительные списки ЕС или США, растут медленнее, чем продуктов, свободных от санкций (например, потребительской электроники). «Со временем китайские компании будут способны заменить некоторые вещи, которые сейчас Россия не может приобретать на Западе. Но это потребует времени и будет сталкиваться со сложностями. Что касается самых технологически продвинутых продуктов, Китай все еще не может производить микрочипы такого уровня, как Тайвань или Южная Корея», — сказал Корхонен.

Однако российская экономика не развалится, если не будет получать такой высокотехнологичной продукции, заявил финский экономист. «Если вы посмотрите на иранскую экономику после санкций, она то растет, то снижается, но все равно способна, например, производить дроны, которые используются на Украине», — сказал Корхонен (Россия отвергала использование иранских беспилотников на Украине).

Если Россия хочет организовать стабильно функционирующие цепочки поставок в обход западных санкций, невозможно будет обойтись без помощи Китая, считает Опдаль. «Издержки таких схем будут съедать маржу», — подчеркнула она. К тому же многие китайские компании опасаются вторичных санкций США. «Конструктивная» встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите G20 14 ноября свидетельствует, что обе страны не хотят эскалации противостояния, указал Мельхиор.

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Корхонен также заявил, что в обмен на продолжение торговли с Россией китайские компании хотят что-то взамен. «По китайским внешнеторговым данным мы видим, что они закупают российскую сырую нефть на 16–17% дешевле, чем в других странах», — сказал экономист. До 2022 года таких скидок не было. «То есть китайские импортеры извлекают выгоду из этой ситуации. Думаю, аналогично обстоят дела и в китайском экспорте», — добавил он.

По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре импортная стоимость российской нефти была на 17% ниже, чем нефти из Саудовской Аравии.

Российско-китайский товарооборот за январь–октябрь 2022 года увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до рекордных $153,9 млрд, сообщила 7 ноября китайская таможня. Более 50% экспорта КНР в Россию сейчас приходится на категории оборудования, механических устройств, электрических машин, электронного оборудования и наземного транспорта (группы 84–87 международной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Китай российская экономика импорт санкции нефть
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