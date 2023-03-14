Экспорт российских товаров в 2022 году установил рекорд

Российские власти возобновили раскрытие внешнеторговой статистики, но на максимально агрегированном уровне. Экспорт в денежном выражении поставил рекорд, а сюрпризом для аналитиков стало резкое снижение инвестиционного импорта

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Российский товарный экспорт в 2022 году установил рекорд в истории России — $591,5 млрд, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — $332,4 млрд, следует из опубликованных 13 марта данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за прошлый год и исторических данных Росстата.

В начале 2022 года ФТС успела обнародовать только таможенные данные за январь, а после начала военной операции на Украине приостановила раскрытие этой статистики. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать», — говорил РБК в мае первый замруководителя ФТС (сейчас — временно исполняющий обязанности главы ведомства) Руслан Давыдов. Весь прошлый год аналитики реконструировали экспорт и импорт России по «зеркальной» статистике ее торговых партнеров, которая продолжала публиковаться без существенных изъятий.

Сейчас ФТС опубликовала максимально агрегированные данные по торговле товарами за 2022 год и пообещала продолжить такое раскрытие в ежемесячном формате. Если раньше служба размещала данные в разрезе стран — торговых партнеров и подробных кодов товарной номенклатуры (вплоть до десяти знаков) как в стоимостном, так и в физическом выражении, то теперь осталась только статистика о стоимостных объемах (в долларовом эквиваленте) на уровне групп ТН ВЭД (два знака) без разбивки по странам.

«Несанкционный» экспорт

Драйвером экспортного роста в 2022 году стали товары, не попавшие под санкции или же попавшие под ограничения уже в конце прошлого года (как сырая нефть). Цветные металлы (алюминий, никель, медь и др.) не стали объектами прямых санкционных ограничений США и ЕС в прошлом году (на российский алюминий Вашингтон ввел сверхвысокие импортные пошлины, но металлы платиновой группы из России по-прежнему разрешено ввозить беспошлинно).

Никель (группа 75 ТН ВЭД) показал самый внушительный рост стоимостных объемов экспорта из России в прошлом году, если не считать мелких товарных категорий, поставки которых не превышали нескольких десятков миллионов долларов. Никелевый экспорт вырос в 2,9 раза, до $5,79 млрд. Впрочем, из них почти $1 млрд никеля и никелевых изделий было отправлено в январе 2022 года (против лишь $5 млн в январе 2021-го), следует из данных ФТС. В 2021 году экспорт никеля из России составлял около $2 млрд, в 2020 году — чуть более $3 млрд.

По итогам 2022 года производство никеля выросло на 13%, до 219 тыс. т, сообщала компания «Норильский никель» в производственном отчете. Рост производства был связан с низкой базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.

Аварии на рудниках и остановка переработки на Норильской фабрике произошли в начале 2021 года и привели к тому, что компания была вынуждена перенаправлять производство металла на свой финский завод, напоминает управляющий директор рейтинговой службы независимого Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Эти события привели к недозагрузке российских мощностей и, как следствие, к снижению данных по экспорту никеля из России за 2021 год. В 2022-м большую часть проблем удалось ликвидировать, что и привело к нормализации отгрузки металла из России и такому значительному статистическому росту экспорта никеля из России», — говорит эксперт.

По словам Гришунина, данные ФТС за 2022 год в целом соответствуют информации «Норникеля» об объемах производства никеля и средних ценах реализации металла в прошлом году (некоторые различия объясняются крайне высокой волатильностью котировок никеля в 2022 году: например, в марте цена на него взлетала до $100 тыс. за тонну, и хотя торги по такому уровню в итоге отменили, в отдельные периоды выручка от продажи никеля достигала небывалых прежде значений). Средняя цена никеля на Лондонской бирже металлов в 2022 году увеличилась на 38%, составив $25 605 за тонну. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев.

За 2022 год США импортировали никеля и никелевых изделий из России на $342 млн — против $159 млн в 2021 году, следует из данных внешнеторговой базы данных ООН. Страны Евросоюза ввезли никеля и изделий из него из России на €3,2 млрд — против €2,1 млрд годом ранее, следует из данных Eurostat. В 2022 году Европа также нарастила импорт российского алюминия и изделий из него — до €2,84 (с €2,25 млрд в 2021-м), меди и изделий из нее — до €2,79 млрд (с €2,46 млрд годом ранее).

В то же время спрос Китая на металлы, в том числе из России, в 2022 году в целом снизился под влиянием антиковидных ограничений и трудностей в местном секторе недвижимости. Как пишет S&P Global со ссылкой на данные таможни КНР, за период с марта по декабрь 2022 года китайские закупки первичного алюминия, палладия, платины, рафинированной меди и обработанного никеля в сумме из России снизились в стоимостном выражении на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Продовольствие и удобрения также избежали западных торговых санкций. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из России в 2022 году увеличился почти на 15% и достиг $41,3 млрд. Поставки удобрений выросли на 54%, до $19,3 млрд, сообщила ФТС.

Экспорт удобрений в натуральном выражении сократился на 20% и более под влиянием санкций, у компаний выросли логистические и банковские издержки, говорит РБК источник, близкий к одному из крупных производителей. Однако доходы производителей выросли благодаря росту цен, добавляет он. Пик роста цен на удобрения пришелся на первое полугодие 2022 года, затем началось снижение, и в этом году ожидается продолжение этого тренда, говорит еще один источник, близкий к одному из производителей удобрений. Цены в начале 2023 года значительно снизились, сейчас по некоторым основным продуктам (например, карбамид) цена вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года, указывает он.

Стоимостный объем экспорта из России минерального топлива (нефть, природный газ, нефтепродукты, уголь) — более дробной разбивки в данных ФТС нет — в прошлом году возрос на 43% и достиг $383,7 млрд, или 65% совокупного экспорта.

«Уникальная» картина

Из опубликованных ФТС данных также следует, что часть экспорта и импорта за 2022 год не распределена по товарным группам. «Закрытую» часть торговли, куда входили поставки военной продукции и летательных аппаратов, таможенная служба не раскрывала и за предыдущие периоды. Неклассифицированный экспорт в 2022 году оценивается, по данным ФТС, приблизительно в $7 млрд против $11 млрд за 2021 год, а неклассифицированный импорт — примерно в $3 млрд против более $11 млрд в 2021 году. Резкое снижение такого импорта, скорее всего, связано с прекращением поставок в Россию летательных аппаратов из так называемых недружественных стран, считает директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Действительно, существенное сокращение поставок авиационной техники и запчастей из недружественных стран, по-видимому, выступает одной из основных причин падения нерасшифрованного в торговой статистике импорта России, подтверждает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. РБК направил запрос в ФТС.

Импорт товаров в Россию в 2022 году снизился на 11,7%, до $259 млрд, это далеко не худший результат в истории, в 2015–2020 годах ежегодно было меньше. Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на снижение импорта товаров инвестиционного назначения. Так, импорт товаров групп 84 и 85 (машины, механизмы, оборудование, электрооборудование; сюда также входит бытовая техника и электроника) снизился на 15% к 2021 году, до $77 млрд. Эти группы достаточно широкие, в них входит большое количество несанкционных товаров — в итоге снижение на 15% в стоимостном выражении представляется вполне разумным, констатирует Кнобель. Снижение импорта машин и оборудования оказалось не таким значительным, как это могло ожидаться, исходя из косвенных оценок, соглашается Гнидченко.

Однако сокращение импорта электрооборудования, электрических машин, электронных компонентов (группа 85) на 19% — это неожиданность, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Несмотря на очевидные затруднения с импортом оборудования, оценки Росстата по росту инвестиций за прошлый год (рост на 4,6% в реальном выражении. — РБК) давали основания полагать, что компании нашли способ нормализовать импорт инвестиционных товаров. Фактическая же картина уникальна — за последние 15 лет мы не видели года со значительным положительным ростом инвестиций и таким падением импорта», — утверждает Исаков.

В 2023 году импорт может сократиться из-за дополнительного давления на третьи страны (например, уже возникли проблемы с транзитом части товаров в Россию через Турцию), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В этих условиях в 2023 году есть основания ожидать сокращения импорта промышленного оборудования», — предупреждает он.