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Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуля

Падение инвестиций может быть временным, а между Россией и Китаем «определенно сильное взаимодействие», считают в центре при шанхайском университете Фудань
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА «Новости»
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА «Новости»

Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству «Один пояс — один путь» в первом полугодии 2022 года сократились до нуля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань.

По данным газеты, сокращение инвестиций произошло впервые с момента запуска китайского проекта в 2013 году. В 2021 году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около $2 млрд.

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Фото:Tang Ke / Global Look Press

Директор центра Кристоф Недопил Ван счел, что воздержание Китая от инвестиций в России может быть связано с угрозой санкций западных стран, поэтому Пекин углубил сотрудничество с Ближним Востоком. Это демонстрируют данные центра: главным бенефициаром проекта «Один пояс — один путь» стала Саудовская Аравия — с ней Китай укрепляет связи в области энергетики и строительства и заключил соглашения на $5,5 млрд.

При этом Ван заявил, что падение инвестиций может быть временным, а между Россией и Китаем «определенно сильное взаимодействие». Несмотря на события на Украине, закупки Пекином российских энергоносителей увеличились, добавил он.

«Один пояс — один путь» — один из главных внешнеэкономических проектов Китая, который запустил председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

Изначально Китай позиционировал «Один пояс — один путь» как «проект века», отмечается в отчете центра, но сейчас его масштабность снижается. В рамках проекта в первой половине 2022 года общий объем китайский инвестиций в 147 странах составил $28,4 млрд, что меньше, чем в тот же период прошлого года ($29,6 млрд). Всего с начала реализации проекта в 2013 году объем финансирования Китая составил $932 млрд, в том числе $561 млрд в виде строительных контрактов и $371 млрд в виде инвестиций.

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