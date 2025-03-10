Свободные деньги в ФНБ сократились до минимума с 2019 года

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния в марте снизилась до 3,4 трлн руб. — это минимум с 2019 года. Но скоро она должна пополниться на 1,3 трлн руб. Какой будет динамика средств в «кубышке» — разбирался РБК

Фото: Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press

Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 трлн руб. Это почти в 2,5 раза меньше, чем было в начале 2022 года, следует из проанализированных РБК данных Минфина.

Ликвидная часть ФНБ состоит из средств, не размещенных в каких-либо финансовых активах (например, акциях или облигациях). Эти средства хранятся на счетах Банка России и номинированы в рублях, юанях и золоте. По состоянию на 1 марта 2025 года объем ликвидной части фонда составляет эквивалент 3,394 трлн руб., или эквивалент $38,7 млрд, что равноценно 1,6% российского ВВП, прогнозируемого федеральным бюджетом на 2025 год.

Сейчас объем ликвидных средств «кубышки» Минфина находится на минимальном с середины 2019 года уровне. За декабрь 2024 года свободные средства фонда сократились сразу на 34% (с 5,8 трлн до 3,8 трлн, с учетом курсовой разницы) в связи с тем, что юани и золото были обменяны на 1,3 трлн руб., предназначенных для финансирования дефицита федерального бюджета, и более 290 млрд руб. были вложены в облигации ряда госпредприятий и на депозиты в ВЭБ.РФ с целью финансирования инфраструктурных проектов.

В использовании ликвидной части ФНБ «основными факторами в предыдущие периоды послужили расходы на покрытие дефицита бюджета и вложение в инфраструктурные проекты», подтвердили РБК в пресс-службе Минфина.

Впрочем, фактически можно считать, что ликвидная часть ФНБ гораздо больше — она пока не учитывает дополнительные нефтегазовые доходы за 2024 год в объеме около 1,3 трлн руб., указывает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал пополнение ФНБ в 2025 году на 1,3–1,4 трлн руб. за счет дополнительных нефтегазовых доходов. По словам эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиля Аблаева, допдоходы будут зачислены на счета ФНБ в Центробанке в мае—июне. «Таким образом, можно ожидать, что к середине года объем ликвидных активов ФНБ достигнет 4,7 трлн руб.», — говорит он.

После нормализации бюджетных правил с 2025 года дополнительные нефтегазовые доходы бюджета от налоговых и таможенных поступлений в нефтегазовой сфере направляются на покупку валюты на внутреннем рынке, которая по итогам года должна быть зачислена в ФНБ. За первые два месяца 2025 года дополнительные нефтегазовые доходы составили 120 млрд руб., следует из информации Минфина. «Поступление нефтегазовых доходов в текущем [2025] году складывается на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Куда инвестированы средства ФНБ

Общий объем ФНБ на 1 марта составил 11,88 трлн руб., что эквивалентно $135,473 млрд. Часть средств размещено:

в акциях российских компаний (Сбербанк — 3,5 трлн руб., РЖД — 722 млрд руб., ВТБ — 214 млрд руб., «Аэрофлот» — 172 млрд руб., Газпромбанк — 165 млрд руб.);

в облигациях российских эмитентов («Росавтодор» — 527 млрд руб., «Ростех» — 358 млрд руб., «НЛК-Финанс» — 277 млрд руб., ГТЛК — 175 млрд руб. и др.);

на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ — 1 трлн руб.

В федеральном бюджете на конец 2025 года прогнозируется рост ликвидной части ФНБ до 5,522 трлн руб. Расходы из фонда заложены на минимальном уровне — 600 млн руб., а пополнение за счет нефтегазовых доходов прогнозируется по итогам года в объеме около 1,6 трлн руб.

Средства ФНБ используются для финансирования крупных инвестиционных проектов, таких как строительство завода по сжижению газа в Усть-Луге или высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Однако не все инфраструктурные проекты, которые реализуются за счет ФНБ, могут соответствовать той маржинальности и тем финансовым параметрам, которые в них закладывались изначально, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Илья Соколов. «А если финансовая модель начинает буксовать — а многие проекты рисовались еще до СВО, то тут вопрос — может ли государство без убытков выйти из проектов и с каким результатом. Вот в чем проблема неликвидной части», — говорит он.

В конце 2024 года власти приняли закон, возвращающий в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства. Эта норма, как предполагается, будет использована в проекте строительства ВСМ.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные налоговые доходы от продажи нефти сверх базовой цены (то есть $60 за баррель) должны направляться в ФНБ, но при падении цен ниже базового уровня недополученные доходы, наоборот, компенсируются из ликвидной части фонда: Минфин тратит средства ФНБ для покрытия дефицита бюджета. Последний раз такие продажи требовались в 2020 году из-за падения мировых цен на нефть. Но помимо таких «автоматических» продаж правительство может использовать часть предыдущих накоплений в ФНБ на финансирование бюджетного дефицита независимо от нефтяных цен. Именно так были потрачены 1,3 трлн руб. в 2024 году — в том числе в целях преодоления санкционного давления — перед возвратом к нормальному бюджетному правилу. Экономист Михаил Задорнов считает, что сокращение ФНБ стало оборотной стороной в том числе роста оборонного заказа, и предупреждает, что «в случае резкого падения цен на нефть — не дай бог, оно произойдет — этого [ликвидной части ФНБ] хватит не более чем на полгода финансирования бюджетных расходов».

Нефть марки Brent на 7 марта торговалась по $70,38 за баррель, а средняя цена российской Urals в феврале составила $61,69 за баррель, по данным Минэкономразвития. Банк России прогнозирует среднюю цену российской нефти за весь 2025 год на уровне $65 за баррель. «Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — напомнили в Минфине.

Как Минфин тратит ликвидную часть

Проблема нехватки финансовых ресурсов в ФНБ действительно стоит, и решать ее, скорее всего, придется в течение 2025 года, считает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Если смотреть непосредственно на ликвидную часть, которая есть на текущий момент, она может исчерпаться при снижении цен на российскую нефть до уровня в районе чуть больше $50 за баррель, прогнозирует главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

При этом вряд ли у Минфина есть некая предельная точка по объему ликвидных активов, ниже которой он не хочет опускаться: можно вспомнить опыт создания Резервного фонда в 2008–2009 годах, который за два года «исчерпался легко», напоминает Климанов.

Если говорить о том, как именно происходит продажа ликвидных активов, то она определяется нормативной структурой ликвидной части фонда, которая устанавливает определенные доли юаня и безналичного золота — 60 и 40% соответственно, указывает Аблаев. Выбор Минфина в пользу реализации золота в последние месяцы (например, для финансирования дефицита бюджета в декабре) преследовал целью достичь этих нормативных долей на фоне курсовых колебаний, считает эксперт.

Технически это выглядит так: изначально Минфин реализует золотовалютные активы в рамках внутренних операций с Банком России, затем данные операции по продаже/покупке валюты и золота Банком России транслируются на внутренний рынок, отмечает Аблаев. Однако, исходя из ситуации с волатильностью курса национальной валюты (риски чрезмерного укрепления или ослабления), Банк России может временно перестать осуществлять операции на внутреннем рынке. Такие приостановки были в августе—декабре 2023 года и в декабре 2024 года на фоне ослабления рубля, напоминает он.

При этом единственный инструмент, который Банк России использует для такого зеркалирования в рынок, — это юани, золото ему недоступно, утверждает Донец. То есть когда ФНБ передает Центробанку юани и золото, ЦБ зеркалирует на рынке только юани, а значит, его юаневые резервы в результате таких операций сокращаются.

Какие последствия могут быть при снижении цен на нефть

Минэкономразвития в осеннем макропрогнозе на ближайшие три года в базовом сценарии ожидает в 2025-м экспортную стоимость российской нефти на уровне $69,7 за баррель — после $70 за баррель в 2024-м. В 2026-м экспортная цена снизится по этому прогнозу до $66 за баррель, а в 2027-м — до $65,5. Эксперты в консенсус-прогнозе центра ценовых индексов Газпромбанка, выпущенном в феврале, предполагают, что налоговая цена российской нефти Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в 2025 году снизится на 4% по сравнению со средней котировкой прошлого года, до $64,84 за баррель. В 2026-м, по оценке аналитиков, это снижение продолжится и составит еще 1,3%, а показатель опустится до $64 за баррель.

ФНБ может исчерпаться в течение года, только если российская нефть будет стоить в интервале $45–47 за баррель,, говорит Донец. Но сценарий распродажи активов ФНБ, например акций Сбербанка (у фонда - контрольный пакет), вряд ли возможен, считает она.

В случае нехватки средств ФНБ финансирование дефицита, скорее всего, может осуществляться за счет долговых инструментов или приватизации менее крупных госкомпаний, согласен Аблаев.

Даже если цена на российскую нефть будет долго и устойчиво держаться на уровне $50 за баррель, то пройдет больше двух с половиной лет, прежде чем ликвидная часть обнулится, указывает Латыпов. «При устойчивом закреплении на отметке $55 за баррель пройдет, соответственно, больше пяти лет, прежде чем ликвидной части не станет. Но пока цена на российскую нефть держалась выше отметки $60, а нефтегазовые доходы оказывались до февраля включительно выше базовой отметки», — подчеркивает он.

«Внеплановый» вывод средств ФНБ из российских ценных бумаг «способен оказать негативное воздействие как на отечественный финансовый рынок, так и на финансовые результаты размещения средств фонда, поэтому такая возможность не рассматривается», подчеркнули в Минфине России.

По мнению старшего директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в базовом сценарии не стоит ожидать, что 2025 год позволит сформировать значительные дополнительные нефтегазовые доходы и осязаемо увеличить ликвидную часть ФНБ (формально — в 2026 году). «Именно ликвидную часть ФНБ стоит рассматривать как потенциальный источник новых инвестиций. Мне сложно представить, что будут проданы какие-либо ценные бумаги из текущего портфеля», — рассуждает Куликов.

Впрочем, риски снижения цен на нефть есть, замечает Донец. «Всегда есть риск, что будет циклическое ухудшение глобальной экономики. И поскольку мы давно не падали — такое возможно. И ни одно замедление глобального роста не проходит без низких сырьевых цен», — предупреждает Донец. Также есть политика ОПЕК и определенная политическая игра, продолжает она. «И если, например, Саудовская Аравия начнет бороться за свою долю на глобальном рынке, как это было в 2015 году, то мы легко можем получить сценарий 2015 года с большим стрессом на рынке», — опасается Донец.

Риски снижения цены на российскую нефть ниже $60 за баррель есть, учитывая январские санкции в отношении российского нефтегазового сектора и расширение дисконтов на фоне снижения стоимости нефти на мировом рынке, согласен директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой. Именно поэтому, по его словам, объем регулярных операций Минфина начал снижаться, хотя на общий объем влияет не только цена нефти, но и стоимость нефтепродуктов и газа, а также физические объемы добычи и экспорта.