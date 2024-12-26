ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу

Банк России с января 2025 года будет ежедневно покупать валюту на внутреннем рынке в эквиваленте 5,45 млрд руб. в рамках зеркалирования операций Минфина. Ранее эти операции были приостановлены на фоне ослабления рубля

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Банк России в январе 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, следует из сообщения регулятора.

С 9 по 14 января ежедневно регулятор будет покупать валюту в рамках анонсированного ранее Минфином объема — в эквиваленте 5,45 млрд руб. в день. С конца ноября ЦБ приостанавливал покупки валюты по бюджетному правилу на внутреннем рынке на фоне резкого ослабления рубля (выше 100 к доллару, 110 к евро и 15 к юаню) и повышения волатильности на рынке.

Одновременно с покупками в соответствии с планами Минфина ЦБ будет проводить собственные операции по продаже валюты на внутреннем рынке. Согласно обновленным планам, в первом полугодии 2025-го Банк России ежедневно будет продавать юани в эквиваленте 8,86 млрд руб. Это немного больше, чем прежний план ЦБ: во втором полугодии 2024-го он ежедневно продавал валюту на 8,4 млрд руб. Эти операции не приостанавливались.

«Таким образом, с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 млрд руб./день) Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд руб. в день», — отмечает ЦБ.

То есть чистые продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке с 9 по 14 января 2025 года составят 3,41 млрд руб. в день. Начиная с 15 января этот объем может измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от объемов покупки валюты по бюджетному правилу, которые анонсирует Минфин.

Если ежедневные планы Минфина превысят дневной объем в 8,86 млрд руб., обозначенный ЦБ, то регулятор перейдет к чистым покупкам валюты на внутреннем рынке. В 2024 году Банк России ни разу не переходил к чистым покупкам валюты, но, например, в сентябре собственные операции ЦБ и объемы операций Минфина были практически равными — 8,4 и 8,2 млрд руб. соответственно. То есть ежедневно чистые продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке составляли эквивалент 200 млн руб.