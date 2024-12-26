ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу
Банк России в январе 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, следует из сообщения регулятора.
С 9 по 14 января ежедневно регулятор будет покупать валюту в рамках анонсированного ранее Минфином объема — в эквиваленте 5,45 млрд руб. в день. С конца ноября ЦБ приостанавливал покупки валюты по бюджетному правилу на внутреннем рынке на фоне резкого ослабления рубля (выше 100 к доллару, 110 к евро и 15 к юаню) и повышения волатильности на рынке.
Одновременно с покупками в соответствии с планами Минфина ЦБ будет проводить собственные операции по продаже валюты на внутреннем рынке. Согласно обновленным планам, в первом полугодии 2025-го Банк России ежедневно будет продавать юани в эквиваленте 8,86 млрд руб. Это немного больше, чем прежний план ЦБ: во втором полугодии 2024-го он ежедневно продавал валюту на 8,4 млрд руб. Эти операции не приостанавливались.
«Таким образом, с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 млрд руб./день) Банк России с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд руб. в день», — отмечает ЦБ.
То есть чистые продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке с 9 по 14 января 2025 года составят 3,41 млрд руб. в день. Начиная с 15 января этот объем может измениться в большую или меньшую сторону в зависимости от объемов покупки валюты по бюджетному правилу, которые анонсирует Минфин.
Если ежедневные планы Минфина превысят дневной объем в 8,86 млрд руб., обозначенный ЦБ, то регулятор перейдет к чистым покупкам валюты на внутреннем рынке. В 2024 году Банк России ни разу не переходил к чистым покупкам валюты, но, например, в сентябре собственные операции ЦБ и объемы операций Минфина были практически равными — 8,4 и 8,2 млрд руб. соответственно. То есть ежедневно чистые продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке составляли эквивалент 200 млн руб.
Как формируется объем собственных валютных операций ЦБ
Объем собственных операций ЦБ без учета зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу устанавливается раз в полугодие и формируется из двух показателей:
- Разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд руб.) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,3 трлн руб.). «Указанная величина предполагает продажу в размере 1,18 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год — 4,79 млрд руб./день)», — приводит данные ЦБ.
- Продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2024 года в размере 476 млрд руб. «С учетом равномерного распределения на первое полугодие 2025 года — 4,07 млрд руб./день», — отмечает регулятор.
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