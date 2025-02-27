Чистая прибыль «Сбера» достигла почти ₽1,6 трлн

«Сбер» второй год подряд показал рекордный финансовый результат — 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала банка начала снижаться, хотя и находится выше таргета группы

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По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам достигла 1580,3 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. «Сбер» поставил новый рекорд по чистой прибыли второй год подряд, финансовый результат оказался выше уровня 2023 года на 4,8% (тогда было 1,508 трлн руб.).

Рентабельность капитала (ROE) банка уменьшилась на 1,3 процентных пункта, до 24%. Прибыль на акцию, напротив, увеличилась — с 69,1 до 72,03 руб.

Финансовый результат «Сбера» оказался чуть больше консенсус-прогноза аналитиков: они тоже ожидали обновления рекорда по чистой прибыли до уровня 1,579 трлн руб. В проект бюджета на 2025 год Минфин заложил дивиденды от госбанка в размере 375 млрд руб. С учетом дивидендной политики банка это означало прогнозную чистую прибыль «Сбера» на уровне 1,5 трлн руб. В декабре 2024 года глава банка Герман Греф подтверждал планы направить на вознаграждение акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Он также обещал удерживать ROE «Сбера» выше 22%.

Компоненты нового рекорда «Сбера»