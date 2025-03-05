ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке почти до 6 млрд руб. в день

ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке почти до ₽6 млрд в день

До 4 апреля Банк России продолжит наращивать операции на внутреннем валютном рынке — ежедневный объем продаж приблизится к 6 млрд руб., следует из сообщения Минфина. Это происходит на фоне укрепления рубля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минфин в марте и начале апреля ежедневно будет направлять 2,9 млрд руб. на покупку валюты и золота в рамках исполнения бюджетного правила, говорится в сообщении ведомства.

Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке (то есть покупать юани на 2,9 млрд руб. в день), а также дополнительно каждый день продавать валюту в эквиваленте 8,86 млрд руб. Таким образом, ежедневный чистый объем продаж юаней со стороны ЦБ в марте составит эквивалент 5,96 млрд руб. в день. В феврале ЦБ каждый день продавал валюту на 5,5 млрд руб.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте может составить 57,2 млрд руб., ожидает Минфин. По итогам февраля отклонение фактически полученных доходов от прогноза составило 2,9 млрд руб., указывает ведомство.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 60,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2025 года по 4 апреля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,9 млрд руб.», — говорится в сообщении Министерства финансов.

ЦБ возобновил зеркалирование операций Минфина на внутреннем рынке с января 2025 года. В конце прошлого года после введения блокирующих санкций США в отношении более чем 50 российских банков (в том числе системно значимых) и резкого ослабления рубля (выше 114 руб. за доллар на международном валютном рынке форекс) Банк России на месяц останавливал закупки юаней. При этом операции по продаже валюты не прекращались.

После остановки покупок со стороны ЦБ рубль торговался ниже 100 руб. за доллар, но наиболее сильное укрепление российской валюты случилось в 2025 году. Так, 1 января официальный курс доллара составлял 101,7 руб., а 5 марта — уже 89,2 руб. Рубль укреплялся на фоне новостей о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и роста конверсии экспортной выручки. 27 февраля истекла лицензия Минфина США на завершение операций с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом», которые попали под санкции США 10 января, поэтому экспортеры старались к этой дате завершить расчеты.