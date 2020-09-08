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Бюджет перешел на резервы
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Газета
Бюджет перешел на резервы
Газета № 044 (3211) (0809) Экономика,
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Бюджет перешел на резервы

Минфин в августе снова использовал средства ФНБ
Минфин в августе 2020 года распечатал Фонд национального благосостояния впервые за 2,5 года. ₽3,6 млрд пошли на финансирование дефицита федерального бюджета. Всего за год может быть потрачено ₽300–450 млрд из ФНБ, говорят эксперты
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство финансов России впервые с конца 2017 года использовало Фонд национального благосостояния (ФНБ) для финансирования бюджетного дефицита, следует из сообщения ведомства. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты стерлингов со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд руб., чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Сколько составил дефицит бюджета в августе, министерство пока не раскрывало. За январь—июль дефицит составил более 1,5 трлн руб., за весь год он может достигнуть 5 трлн руб.

Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. В сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

Начало чистых трат валютных резервов

Использование ФНБ в августе 2020 года — отчасти техническая новость. Минфин покрывает недостачу нефтегазовых доходов бюджета с апреля этого года, продавая на рынке валюту в объеме недополученных нефтегазовых доходов. С апреля по август ведомство продало 665 млрд руб. (более $9 млрд по среднему курсу за период) со своих счетов в ЦБ.

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Согласно правилам использования нефтегазовых доходов, Минфин для компенсации выпадающих нефтегазовых поступлений сначала должен был потратить валютные средства, еще не зачисленные в ФНБ. В первом квартале 2020 года, когда цены на нефть еще были относительно высоки, Минфин успел приобрести на рынке без зачисления в ФНБ более $9 млрд. Августовское вскрытие фонда означает, что Минфин полностью потратил валюту, купленную в начале года, после чего по правилам обязан брать деньги из ФНБ. В результате только с августа фактически начались чистые траты валютных резервов Минфина.

«Начиная с августа 2020 года, после образования нулевых остатков на валютных счетах по учету средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Минфин России перешел к продаже иностранной валюты за счет средств ФНБ», — подтвердила пресс-служба Минфина России. С января по март 2020 года Минфин приобретал валюту за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, начиная с апреля Минфин продавал валюту в целях компенсации недополученных нефтегазовых доходов. «Суммарный объем проданной иностранной валюты в текущем году [по состоянию на август] эквивалентен объему приобретенной валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2020 года», — заявили в Минфине.

Замминистра финансов Владимир Колычев в июле прогнозировал, что по итогам года из ФНБ заберут 250–300 млрд руб. В последние два месяца Минфин направляет на продажи валюты примерно по 60 млрд руб. в месяц при ценах на нефть Urals, стабилизировавшихся на уровнях $44–46 за баррель. С августа предельный уровень нефтедобычи для России в соответствии со сделкой ОПЕК+ (по сокращению с 1 мая поставок на мировой рынок) повысился с 8,5 млн до 9 млн барр. в сутки. Если в оставшиеся месяцы года ценовая конъюнктура не поменяется, чистое использование ФНБ как раз может составить около 250 млрд руб.

Минфин продал имевшуюся на счетах по учету дополнительных нефтегазовых доходов валюту, которая была куплена с начала года, и теперь для осуществления продаж берет ее из ФНБ, подтверждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «На деле это пока фактически нулевые траты (3,6 млрд руб.)», — заметил он.

Валютные резервы Минфина — около $120 млрд

На 1 сентября ликвидные активы ФНБ (средства в долларах, евро и фунтах) составили $119,4 млрд. В сентябре Минфин направит на продажу валюты около $730 млн. Несмотря на превышение фактических цен нефти над заложенной в бюджете базовой ценой ($42,4 за баррель), российский бюджет продолжает недополучать нефтегазовые доходы относительно базового уровня. Это связано с тем, что Россия резко сократила добычу нефти по сравнению с изначальным прогнозом в результате договоренностей ОПЕК+. Но текущие темпы использования ФНБ невелики, и по итогам года размер его ликвидных активов будет превышать 7% ВВП.

Средняя цена нефти Urals в 2020 году сложится на уровне $41 за баррель, ожидает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. В этих условиях объем чистого расходования валютных средств Минфина составит около 450 млрд руб. (чуть более $6 млрд), говорит она.

В марте 2020 года в ФНБ была зачислена валюта, приобретенная по бюджетному правилу в 2019 году, — 3,3 трлн руб. по курсу на момент перечисления, напоминает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Если учитывать и это, чистые траты ФНБ за полный 2020 год будут отрицательными, то есть стоимость фонда вырастет. Использование ФНБ для замещения выпадающих нефтегазовых доходов составит 0,3–0,4 трлн руб., оценил он. «С учетом операций, валютной и курсовой переоценки сальдо пополнения/использования ФНБ за год может составить +4,6 трлн руб.», — полагает он.

Покупка акций Сбербанка на средства ФНБ за 2,1 трлн руб. привела к снижению объема ликвидных средств фонда, но в целом для его величины (валюта плюс активы) операция носила нейтральный характер. «Так как среднегодовая цена нефти по итогам года, вероятно, окажется близкой к базовой цене нефти (+/-5% от базовой), на выпадающие нефтегазовые доходы в 2020 году, скорее всего, значимо повлияет меньший объем добычи и экспорта энергоресурсов (в основном в результате сделки ОПЕК+)», — говорит Куликов. Величину выпадения нефтегазовых доходов за счет обоих факторов — цена и объем — в АКРА оценивают примерно в 0,3 трлн руб. с учетом дополнительных нефтегазовых доходов начала года, говорит он.

До пандемии Минфин планировал начать инвестировать свободные средства ФНБ во внутренние доходные проекты и экспортные кредиты. По Бюджетному кодексу это возможно после достижения ликвидной части ФНБ планки 7% ВВП. Однако возобновления дискуссии об инвестировании средств ФНБ в обозримом будущем Донец не ожидает, подход правительства к расходованию резервов будет консервативным. Вопрос инвестирования ФНБ будет отложен, согласен Мурашов.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина.
Теги: ФНБ , Бюджет
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