«Самые значительные» санкции США против нефтегаза России. Что важно знать

В последние дни правления Джо Байдена США ввели обширный пакет санкций против российского нефтегазового сектора. Под санкции попали две ведущих нефтекомпании и более 180 танкеров. Разбор новых санкций — в материале РБК

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США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора, говорится в сообщении американского Белого дома. Как указал заместитель директора Национального экономического совета США Далип Сингх, в санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Последние действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», указали в американском Минфине.

Параллельно аналогичные санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела Великобритания. Лондон назвал их «российскими нефтяными гигантами», которые на двоих добывают более 1 млн барр. в сутки. С 2014 года эти компании находились под менее серьезными, секторальными санкциями Вашингтона, ограничивавшими их доступ к финансированию или технологиям США.

Помимо головных компаний (ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз») США по отдельности внесли в санкционный список десятки их дочерних организаций, в том числе Сургутнефтегазбанк, предприятия «Газпром нефти» в Казахстане и Таджикистане, люксембургскую Gazprom Neft International SA, сербскую Naftna industrija Srbije (NIS) и т.д.

В пресс-службе «Газпром нефти» заявили, что в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Там считают «решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции». РБК направил запрос в «Сургутнефтегаз».

Обоснования США для нового раунда санкций

На вопрос, почему администрация президента США Джо Байдена предприняла такое действие только сейчас, Сингх пояснил, что санкции должны воздействовать на их объект сильнее, чем на США и мировую экономику. «До недавнего времени мы были ограничены из-за недостаточного предложения на глобальных энергетических рынках, и это означало бы, что сокращение мирового экспорта российской нефти, вероятно, только увеличило бы экспортные доходы [президента России Владимира] Путина. <...> Сейчас нефтяные рынки находятся фундаментально в более хорошем состоянии», — заявил советник Белого дома.

По мнению Сингха, новые санкции будут стоить России «миллиардов долларов в месяц».

Высокопоставленный чиновник США заявил, что эти и другие действия уходящей администрации должны укрепить возможности Украины «работать с предстоящей администрацией [Дональда Трампа] по поиску справедливого мира», цитирует его телеканал CNN. Другой чиновник, согласно CNN, признал, что команда Трампа сможет определять, будет ли нужно и если да, то когда и на каких условиях, отменять какие-либо из санкций, наложенных администрацией Байдена.

Администрация Трампа не будет связана ранее изданными президентскими указами и сможет отменять, перекраивать или просто не использовать их по своему усмотрению, говорит международный эксперт в области санкций Джордж Волошин.

Крупнейшие санкции против танкеров

По словам Сингха, под американские санкции попали более 150 судов, перевозивших российскую нефть. По сообщению же министерства финансов США, всего 10 января в блокирующий список SDN внесены 183 судна (помимо нефтетанкеров, это и ледокол, и суда снабжения, и несколько СПГ-танкеров).

Это крупнейшее разовое внесение танкеров в санкционный список. По мнению американской фирмы TankerTrackers.com Inc., отслеживающей перемещения нефтяных танкеров, на эти суда приходится около 1/3 морского нефтяного экспорта России.

В числе судов, внесенных в санкционный список, — десятки судов, которые Минфин США причисляет к собственности «Совкомфлота», танкеры компании «Газпромнефть Марин Бункер», суда «Роснефтефлота» (общество группы «Роснефть»; сам «Роснефтефлот» тоже попал под санкции), а также суда так называемого «теневого флота», ходящие под флагами Панамы, Барбадоса, Габона и т.д. По данным Минфина США, эти танкеры заходили в российские порты, где «нефть регулярно торговалась значительно выше $60 за баррель» (ценовой потолок, установленный G7).

Политика «ценового потолка» оказалась недостаточно эффективной, и «в какой-то момент западным правительствам стало понятно, что куда более эффективными будут радикальные меры, буквально отсекающие как целые компании, так и отдельные танкеры от энергетического рынка», полагает Волошин. «Было много историй, когда попавшие под санкции танкеры не могли отгрузить нефть или нефтепродукты либо меняли курс на полпути и возвращались в порт отбытия, в то время как банки импортеров отказывались проводить сделки», — напоминает он. По мнению Волошина, «массированная санкционная атака на суда теневого флота, пожалуй, достаточно эффективная мера», чтобы на какое-то время создать серьезные проблемы для физической транспортировки энергоносителей.

Санкции против страховщиков

В санкционный список США попали провайдеры в том числе услуг морского страхования «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» (ранее они были внесены в санкционный список правительства Великобритании).

Страхование морских судов, в том числе танкеров, подразделяется на два главных вида — страхование каско судов и страхование ответственности, говорит руководитель практики страхования юрфирмы МЭФ Legal Иван Рыбаков.

«Для страхования каско морских судов, ходящих под российскими флагами или даже зарегистрированных в зарубежных регистрах, но принадлежащих компаниям с российскими бенефициарами, санкции США не являются препятствием, так как все транзакции могут проходить в платежной зоне, для которой санкции США безразличны, например, в рублях», — объясняет Рыбаков. А вот страхование ответственности судовладельцев является условием для захода морского судна в любые зарубежные порты.

«В этих условиях капитаны портов, увидев страховые полисы, выданные страховыми компаниями, включенными в SDN-лист, могут принять решение об отказе в допуске судна в акваторию порта», — допускает Рыбаков. По его словам, они могут руководствоваться теми соображениями, например, что страховое возмещение от подсанкционного страховщика невозможно будет получить в случае повреждения сооружений порта или его акватории (валютные транзакции этого страховщика банки могут не обслуживать из-за страха вторичных санкций).

В пресс-службе «Ингосстраха», комментируя санкции, сообщили, что компания продолжает работать в штатном режиме и выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме. РБК направил запрос в «АльфаСтрахование»

Почему именно «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть»?

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что для «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» эффект санкций может стать «значительным, но не критичным». Первая компания имеет развитую сеть нефтепереработки в России и может перенаправить часть экспортных объемов на внутренний рынок. А «Сургутнефтегаз» обладает значительными финансовыми резервами, потому может адаптировать бизнес-модель, отмечает Жарский.

Исторически «Сургутнефтегаз» располагал большими накоплениями на валютных депозитах, проследить судьбу которых в последние годы стало невозможно из-за сокращения отчетности. По расчетам «Интерфакса» на основе балансовых показателей компании, в конце 2023 года «кубышка» «Сургутнефтегаза» могла составлять 5,68 трлн руб.

Другие крупнейшие нефтекомпании России — «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» — находятся только под секторальными ограничениями. При этом Минфин США ввел санкции персонально против президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева и сына основателя компании Вагита Алекперова Юсуфа (Алекперов-старший в апреле 2022 года покинул совет директоров и пост президента ЛУКОЙЛа). Юсуф Алекперов в сообщении Минфина США назван основателем и владельцем нефтесервисной компании «ВэллТех» (она тоже попала под санкции). В санкционный список попали и несколько связанных с «Роснефтью» организаций, включая «РН-Сервис» и «РН-Бурение».

Волошин считает, что выбор в качестве санкционных мишеней «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» связан с опасениями резкого скачка цен. «Роснефть» и ЛУКОЙЛ вместе контролируют около 60% всей добычи нефти и газового конденсата в России и могут работать как раньше, а санкции коснулись третьей и четвертой крупнейших нефтяных компаний страны, «с известными и легко предсказуемыми последствиями», указывает он. Выключение «Роснефти» и ЛУКОЙЛа из рынка привело бы к росту мировых цен на нефть, подтверждает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. 10 января на фоне санкций нефть марки Brent достигла $80, хотя в конце 2024 года торговалась в районе $70, напоминает он.

ЛУКОЙЛ, кроме размера, выделяется еще отсутствием государства в числе мажоритариев, что защищает компанию», — рассуждает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. По его словам, доходы «Газпром нефти» — источник денежных потоков для «Газпрома», что создает дополнительный негативный эффект с точки зрения американцев, но при этом оба попавших под санкции производителя невелики в мировом масштабе.

«Люди сейчас будут смотреть, какой объем российской нефти выпал из экспорта, как это можно заместить из других стран, и от этого будет зависеть дальнейшая реакция рынка. Несколько месяцев на это потребуется», — говорит портфельный управляющий «Альфа Капитала» Дмитрий Скрябин.

Кауфман считает, что эффект во многом будет зависеть от реакции ключевых покупателей российской нефти — Китая, Индии, Турции. «Не исключены схемы, при которых попавшие в SDN нефтяники будут вынуждены экспортировать нефть и нефтепродукты через коллег. Также возможен вариант с частичным обменом рынками: попавшие под санкции компании уменьшат экспорт и увеличат фокус на внутреннем рынке, а не попавшие — наоборот», — размышляет он.

В рамках нового раунда санкций США не вводили никаких ограничений против иностранных покупателей российской нефти.

Новые секторальные санкции против нефтегаза

Администрация Байдена определила «энергетический сектор» как отрасль российской экономики, принадлежность к которой может стать формальным основанием для наложения индивидуальных санкций против лиц и компаний. Ранее таким же образом были идентифицированы отрасли металлургии, строительства, инжиниринга, транспорта, квантовых вычислений, финансовых услуг и т.д. Под «энергетическим сектором» для этих целей будет пониматься не только деятельность, связанная с нефтью, нефтепродуктами, СПГ, но и углем, древесиной, электроэнергией, возобновляемыми источниками энергии, следует из материалов Минфина США.

Кроме того, США отдельно запретили оказывать «нефтяные услуги» любым лицам, находящимся в России. Этот запрет касается экспорта/поставки из Соединенных Штатов или компанией/гражданами США, где бы они ни находились. Он вступит в силу 27 февраля 2025 года. Перечень запрещаемых нефтяных услуг будет включать в себя услуги, относящиеся в том числе к разведке, бурению, заканчиванию скважин, нефтепереработке, хранению, сбыту нефти и нефтепродуктов, а также услуги, связанные с природным газом как побочным продуктом при добыче нефти.

Волошин поясняет, что хотя на российский энергетический сектор уже были наложены разнообразные ограничения (запрет на новые инвестиции, запрет на поставки оборудования, подлежащего экспортному контролю, секторальные санкции еще от 2014 года, запрещавшие оказание услуг российским нефтяным мейджорам, относящихся к Арктике, глубоководной добыче или сланцам), до сегодняшнего дня все еще можно было оказывать ряд услуг — в частности там, где речь не шла о подсанкционных компаниях, трудноизвлекаемой нефти или поставках американских технологий, подчиняющихся контролю по линии Минторга США.

Запрет на оказание «нефтяных услуг» не распространяется на определенные услуги, связанные с морской транспортировкой российских нефти и нефтепродуктов с соблюдением установленного ценового потолка G7.

Ужесточение лицензии США по обслуживанию торговли российскими энергоносителями

Еще в марте 2022 года США разрешили попавшим под санкции российским банкам обслуживать сделки по торговле энергоносителями через посредников в третьих странах. Например, в рамках такого общего разрешения платежи от иностранных контрагентов могут обрабатываться через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах, поступая от них на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.

Впоследствии такое временное разрешение (в виде так называемой генеральной лицензии) неоднократно продлевалось, а также охватывало все больше российских подсанкционных банков. В конце октября 2024 года очередная редакция этой лицензии, «разрешающей транзакции, связанные с энергоносителями», продлевала возможность таких сделок до 30 апреля 2025 года.

Обновленная версия этой лицензии называется уже «Разрешение на сворачивание транзакций, связанных с энергоносителями», и ее действие истекает 12 марта 2025 года. Уходящая администрация Байдена хочет, чтобы такие транзакции стали невозможны, следует из сообщения Белого дома. «Министерство финансов США объявило, что отменит положение, ранее делавшее исключение из наших санкций для посредничества российских банков при платежах за энергоносители», — сказал Сингх.

Дополнительные санкции против СПГ

Госдепартамент США отдельно заявил, что под блокирующие санкции США попали высокопоставленные менеджеры «Росатома», включая его гендиректора Алексея Лихачева. «Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер», — сообщили РБК в пресс-службе «Росатома», добавив, что корпорация — «мировой лидер экспорта атомных энергетических технологий, поэтому санкции воспринимаются как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств».

Кроме того, введены санкции против работающих СПГ-терминалов — «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк СПГ» (они внесены в список SDN). В этот же список попало ООО «Восток Ойл» — оператор проекта «Восток Ойл» по добыче углеводородов.

Также, «в целях поддержания давления на ранее попавший под американские санкции проект «Арктик СПГ 2», власти США добавили в санкционный перечень несколько китайских компаний, вовлеченных в строительство для проекта, указано в материалах Госдепартамента.