Минэкономразвития раскрыло размер инвестиций из ФНБ на 2024 год

Власти планируют профинансировать из средств Фонда национального благосостояния проекты почти на 900 млрд руб. в 2024 году. Около 400 млрд руб. выделят на завод «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге

Порт Усть-Луга (Фото: ОАО «Компания Усть-Луга» / gazprom.ru)

Власти профинансируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в этом году проекты на сумму 880 млрд руб., рассказал РБК первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«На 2024 год пока в ФНБ заложено финансирование в сумме 880 млрд руб., в том числе 392 млрд — на строительство крупнейшего в стране завода по сжижению газа в Усть-Луге. Также есть запрос на ж/д инфраструктуру в Краснодарской и Нижегородской агломерациях, проекты развития городских электричек. На это планируется порядка 2 млрд руб. в 2024 году», — рассказал Илья Торосов.

По итогам прошлого года из ФНБ было проинвестировано более 1,1 трлн рублей. «На инфраструктурные проекты выделено на 42% больше денег, чем в позапрошлом году, — 586 млрд руб. Из них 306,3 млрд руб. в целях продолжения финансирования проектов, начатых в 2022 году», — рассказал замминистра.

Больше всего средств (300 млрд руб.) в прошлом году выделено на выкуп импортного флота у западных лизингодателей, на программу льготного лизинга российских самолетов в адрес группы «Аэрофлот» (175 млрд руб.) и на строительство дальнейшего участка скоростной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, следует из материалов Минэка, предоставленных РБК.

Только за декабрь ФНБ вложил 371,6 млрд руб. в активы российских компаний и организаций, сообщал РБК в январе, в том числе 107,7 млрд руб. в облигации «НЛК-Финанс» («дочка» страховой компании НСК), 76,8 млрд руб. — в привилегированные акции РЖД, 34,5 млрд руб. — в облигации «Авиакапитал-Сервис» (лизинговая компания госкорпорации «Ростех»), почти 18 млрд руб. — в облигации самого «Ростеха» (ранее не размещал облигации), 61,6 млрд руб. — в ценные бумаги «иных российских эмитентов».

Завод в Усть-Луге

Комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге реализуют «Газпром» и «РусГазДобыча» (оператор проекта — «РусХимАльянс», на паритетной основе принадлежит партнерам). Меморандум о намерениях был подписан еще в 2017 году, в 2019 году стороны договорились о финальной конфигурации проекта и приступили к его реализации. Строительство на объекте стартовало только в мае 2021 года.

Проект предполагает создание самого мощного в России с точки зрения объема переработки газа (45 млрд куб. м в год) завода. Заявленный «Газпромом» объем производства СПГ (13 млн тонн) будет также крупнейшим по объему в Северо-Западной Европе. Кроме этого, комплекс будет производить до 3,8 млн т этановой фракции и до 2,4 млн т сжиженных углеродных газов (СУГ). Производимый этан планируется направлять на газохимический проект «Русгаздобыча», который будет производить более 3 млн т полимеров ежегодно. Оставшийся газ (примерно 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Первую линию завода предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую — в 2025 году. Но в августе 2023 года глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что строительство сдвигается на два года из-за ухода немецкого партнера Linde. Этот консорциум заключил контракт с российской стороной на поставку четырех газовых турбин H100 и десяти центробежных компрессоров. На фоне начала СВО на Украине и последовавших западных санкций в 2022 году Linde объявила о приостановке присутствия на российском рынке и разрыве контракта. В марте 2023 года «Русхимальянс» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к Linde на сумму 7,727 млрд руб.

Теперь комплекс планируют запустить в 2027 году. Согласно актуальному паспорту проекта, общий объем инвестиций составляет 4,915 трлн руб. (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе). Объем капитальных вложений — почти 3 трлн руб. На 70% проект будет профинансирован за счет заемных денег. Предельный объем средств ФНБ на проект составляет более 900 млрд руб.

РБК отправил запросы в пресс-службы «Газпрома» и «Русгаздобычи».

Эксперты уже сомневаются в возможности запуска комплекса к сроку (к 2027 году). В частности, такое мнение высказал заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. «Вопрос о финансировании важный, но не ключевой для этого проекта. Даже в обычных условиях строительство такого комплекса в сжатые сроки было бы сложным с инженерной точки зрения, а сейчас, учитывая введенные странами Запада ограничения на поставку оборудования в Россию, практику штрафов и санкций против компаний, которые сотрудничают с российскими предприятиями, я думаю, что заявленные сроки очень амбициозны», — сообщил Сергей Кондратьев.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что транш из ФНБ в размере 392 млрд руб. будет самым крупным из всех. «В последующие два года — 2025-й и 2026-й — инвестировать из фонда на проект будут порядка 254 млрд руб. ежегодно. Но это грубая оценка. Как на самом деле будут вкладываться средства по ходу реализации такого масштабного проекта, будет видно только по факту», — отметил эксперт. Как правило, на первых стадиях требуются наибольшие вложения, так как производятся не только сложные инженерные работы, но и закупка дорогостоящего оборудования, что в связи с санкциями наиболее актуально и может иметь трудности, размышляет Вадим Тедеев. Риски проекта эксперт также видит в части закупки нужного оборудования, а также в части финансирования: «На заемные средства приходится значительная часть, однако, учитывая значимость проекта, полагаю, что сейчас все возможные риски учтены».