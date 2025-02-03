Цена Urals в 2025 году: почему нефть подешевеет, а доход от нее вырастет

Налоговая котировка Urals, теперь включающая дорогую марку ESPO, в 2025 году снизится на 4%, до $64,84 за баррель, подсчитали в ЦЦИ. Однако новая методика цены увеличивает расчет НДПИ и может дать бюджету дополнительные ₽38 млрд

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Налоговая цена российской нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в 2025 году снизится на 4% по сравнению со средней котировкой прошлого года, до $64,84 за баррель. Это следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ), основанного на мнении экспертов 13 аналитических подразделений (РБК ознакомился с документом). В 2026-м это снижение продолжится и составит еще 1,3%, а показатель опустится до $64 за баррель, считают аналитики.

По итогам 2024 года средняя цена Urals для расчета налогов оценивается в $67,85 за баррель, указано в прогнозе. При этом в первом квартале 2025 года ожидается, что показатель составит $67,5 за баррель, а к четвертому снизится до $65 за баррель.

Что такое налоговая цена Российское законодательство при определении нефтяных налогов, в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), предписывает использовать расчетную котировку нефти Urals. Эта марка занимает основную долю в общем объеме добычи и экспорта нефтяного сырья из России. Размер налоговой цены может отличаться от фактической в российских портах и устанавливается на основе данных международного ценового агентства Argus.

Оценки аналитиков оказались несколько ниже сентябрьского прогноза Минэкономразвития, который лежит в основе федерального бюджета на 2025 год и плановые периоды 2026–2027 годов. В нем ведомство приводит прогноз по средней экспортной цене российской нефти. В базовом сценарии оно ожидает, что показатель в этом году составит $69,7 за баррель после $70 за баррель в 2024-м. В 2026-м экспортная цена снизится до $66 за баррель, а в 2027-м — до $65,5 за баррель, считает министерство. Прогноз, однако, утверждался до изменения методики расчета налоговой цены в конце ноября и ужесточения западных санкций против нефтяного сектора России в январе.

Как изменился расчет цены Urals

В последние годы схема расчета котировки Urals для налогов неоднократно корректировалась, что было вызвано переориентацией экспортных потоков с Европы на Азию из-за санкций. В 2024 году для расчета налоговой цены использовалось наибольшее из двух значений, получаемых по формуле «Brent минус фиксированный дисконт» ($20 за баррель) или «Urals на базисе поставки FOB + $2 за баррель», где $2 — это условная стоимость транспортировки нефти из российских портов на северо-западе и юге страны до европейских портов. Обсуждалась также возможность задействовать с 2025 года национальную котировку биржи СПбМТСБ, но впоследствии от идеи решили отказаться, как и от формулы «Brent минус...» на фоне нормализации ситуации с дисконтами.

Вместе с тем критике подвергалось и использование цен Urals в портах Европы, куда российская нефть не экспортируется с конца 2022 года, со вступления в действие эмбарго Евросоюза. В частности, против «виртуальной цены» на закрытых европейских рынках выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщала газета «Коммерсантъ». Компания эту информацию не комментировала. По мнению Сечина, столь нерелевантный расчет приводил к утере инвестиционного ресурса нефтекомпаний.

В конце 2024 года Минфин предложил новую схему расчета налоговой котировки, которая была утверждена и стала единственной с 2025 года. Согласно ей, стоимость Urals для налогов представляет собой сумму средневзвешенной за истекший налоговый период цены сорта в портах Приморска и Новороссийска (Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk), умноженной на коэффициент 0,78, и среднего значения стоимости нефти ESPO в Козьмино (ESPO blend FOB Kozmino), умноженного на коэффициент 0,22. Иными словами, она рассчитывается как среднее трех котировок FOB (Приморск, Новороссийск, Козьмино), где вес Urals составляет 0,78, а вес премиальной ESPO, которая впервые стала учитываться в налогах, 0,22.

Как новый расчет повлияет на компании и бюджет

По мнению экспертов ЦЦИ, переход на новую формулу расчета позволяет отказаться от искусственной привязки к закрытым европейским рынкам и может увеличить поступления в бюджет в 2025 году на 38 млрд руб. «По итогам 2024 года дифференциал между ценой Urals и ESPO составил примерно $10 за баррель. В случае сохранения по итогам 2025 года этого дифференциала размер НДПИ увеличивается примерно на $0,1 за баррель, и при сохранении в 2025 году добычи нефти на уровне прошлого года в 516 млн т это принесет в бюджет дополнительные 38 млрд руб.», — поясняет старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов.

Премиальные характеристики нефти ESPO обусловливают более высокую цену на этот сорт, что, в свою очередь, «может повлиять на некоторое увеличение налоговых изъятий НДПИ по сравнению с использованием котировок только нефти Urals», согласен Михаил Юмаев, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ. При этом он считает оправданной трансформацию ценовых индикаторов для расчета НДПИ ввиду изменения географии поставок нефти и с учетом занимаемой ESPO доли в общем объеме поставок (более 20%).

«И чем больше будет разница в ценах, тем больше будет условная разница в НДПИ: при уровне разницы в дисконтах к эталонным котировкам на указанные сорта нефти примерно $3 за один баррель сумма поступлений НДПИ в бюджет увеличится примерно на 1%, что не окажет существенного влияния на изменение налоговой нагрузки на компании, с учетом того что НДПИ включается в затраты при исчислении налога на прибыль организаций», — полагает эксперт. Кроме того, отмечает он, как в базовом, так и в консервативном сценариях прогноза Минэкономразвития экспортная цена нефти, учитывающая оба эталона, ниже уровня 2024 года, «поэтому нет оснований говорить об увеличении НДПИ по сравнению с предыдущим годом».

Для нефтяных компаний негативный эффект при прочих равных может быть умеренным — в пределах 1% от EBITDA, подсчитывает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». Он отмечает, что сорт ESPO преимущественно реализуют «Роснефть» и «Газпром нефть», «которые за счет этого ранее имели немного более низкую эффективную налоговую нагрузку». В то же время учет ESPO в налогах отразится на всех нефтяниках, включая тех, кто данный сорт не добывает, например ЛУКОЙЛ или «Татнефть», уточняет эксперт. «На наш взгляд, в такой ситуации компании, не имеющие сорта ESPO в выручке, можно считать пострадавшими в большей степени», — заключает Кауфман.

Что будет с дисконтом на российскую нефть

Согласно консенсус-прогнозу ЦЦИ, средняя цена нефти марки Brent в 2025 году ожидается на уровне $76,13 за баррель, а в 2026 году — на уровне $74,5 за баррель. В то же время дисконт российской нефти к Brent прогнозируется в размере $12 и $10 за баррель соответственно.

При этом, как следует из прогноза, аналитики повысили свои ожидания как по цене Brent, так и по дисконту российской Urals, что связано с ростом мировых котировок и усилением санкционного давления на российский нефтяной сектор. «Аналитики повысили свои оценки дисконта в среднем с $10 за баррель в четвертом квартале 2024 года до $12 за баррель в первом полугодии 2025 года. Преобладают ожидания, что повышение дисконта будет длительным, но временным: обходные пути новых ограничений будут найдены, а дисконт к концу 2025 года будет сопоставим с концом 2024 года», — рассказал глава методологический службы ЦЦИ Антон Фуфачев.

Впрочем, согласно прогнозу, текущее повышение мировых цен на нефть также временное, на период первой половины 2025 года. «Расширение дисконтов на российскую нефть ограничит ценовую выгоду от роста мировых котировок, но не полностью нивелирует ее», — считают опрошенные эксперты.