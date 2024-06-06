Кабмин утвердил условия строительства ВСМ Москва - Петербург

Правительство утвердило стороны концессионного соглашения для строительства ВСМ Москва-Петербург, на реализацию проекта из ФНБ выдадут кредит в размере 300 млрд руб. по ставке не выше 1%. Запуск магистрали запланировали на 2028 го

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Правительство утвердило основные условия концессионного соглашения о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Документ определяет концедента соглашения, то есть сторону, выступающую от имени государства, и концессионера — инвестора, который будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

В 2025 году кабмин планирует предоставить кредит на строительство ВСМ не менее 300 млрд руб. по ставке не выше 1% из Фонда национального благосостояния. До 1 августа 2024 года проект включат в перечень самоокупаемых инвестиционных.

Хуснуллин не увидел сложности в строительстве съездов ВСМ к двум городам Бизнес 14 марта президент России дал старт строительству ВСМ. Планируется запустить по ней поезда, которые сократят путь между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Сейчас между городами курсируют «Сапсаны», их маршрут занимает около четырех часов. Предполагается, что скорость поездов по ВСМ будет составлять 200-400 км/ч. Стоимость билетов на них пока неизвестна.

Протяженность магистрали составит 679 км, поезда будут делать до 16 остановок, в частности, в Твери, Валдае и Великом Новгороде. Запуск ВСМ запланировали на 2028 год. Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял о дальнейших планах по расширению магистрали до Казани, Ростова-на-Дону, Минска и других востребованных направлений. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что в финансировании этого проекта будут участвовать все задействованные регионы.