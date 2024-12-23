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ВТБ профинансирует ВСМ Москва — Петербург более чем на 400 млрд рублей

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Новости Москвы
ВТБ VTBR ₽73,92 +1,43% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ в составе синдиката банков примет участие в финансировании проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Со своей стороны, ВТБ планирует предоставить более 400 млрд руб. на строительство магистрали, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Трасса позволит перемещаться между городами за 2 часа 15 минут. На маршруте протяженностью 679 км предусмотрены 16 остановок, в том числе в Твери (от Москвы — 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Потенциальный пассажиропоток оценивается в 23 млн человек. Минтранс ожидает, что стоимость билета на поезд по этому направлению составит около 8,9 тыс. руб.

РЖД увеличит долю в компании для строительства ВСМ
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Генеральный подрядчик строительства — РЖД, вклад которого составит 88,9 млрд руб. (или 27,023% от уставного капитала). В декабре в компании сообщили, что планируют расширить свое участие в уставном капитале проекта еще на 19 млрд руб., до 32,798%. Другими участниками концессии стали в том числе ГУП «Московский метрополитен», регионы прохождения трассы и грузоотправители.

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