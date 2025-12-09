Попавшие под санкции российские инвесторы подали иски к ЕС на €53 млрд

Российские бизнесмены инициировали 28 разбирательств в Европе из-за арестованных активов в рамках санкций, говорится в докладе ETJC. Они требуют по суду возмещения на €53 млрд. Эта сумма равна европейской помощи Киеву с 2022 года

Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд, говорится в докладе Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).

Речь идет о 28 делах об инвестиционном арбитраже (включая угрозы арестов активов). Это почти эквивалентно бюджету военной помощи, предоставляемой ЕС Украине с 2022 года, говорится в публикации коалиции. При этом почти половина (13) исков были поданы в 2025 году.

Российские бизнесмены при подаче жалоб используют такой инструмент урегулирования споров, как ISDS (Investment-Related Suspension Documents). Этот механизм позволяет международным инвесторам подавать иски против правительств, если они считают, что законодательные или политические изменения нанесли им ущерб. Изначально созданный для защиты иностранных компаний от незаконной экспроприации, ISDS позволяет проводить разбирательства вне национальных и европейских правовых систем. Эти дела решаются обычно тремя арбитрами, обычно юристами по вопросам бизнеса, и не предусматривают подачи апелляции, пишет газета Le Soir.

В частности, российская нефтяная компания «Роснефть» пригрозила подать в суд на Германию из-за возможной потери активов стоимостью $7 млрд, включая крупный нефтеперерабатывающий завод. Франция также столкнулась с двумя жалобами от находящихся под санкциями российских бизнесменов, одна из которых касается конкретно ареста активов.

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (состояние, по оценке Forbes, — $15,2 млрд) требует от правительства Люксембурга $16 млрд за заморозку своих активов, что составляет половину федерального бюджета страны, говорится в отчете. Аналогичное судебное дело он инициировал в Великобритании. Четыре российских инвестора, хранящих средства в депозитарии Euroclear, в сентябре и октябре официально уведомили Бельгию о судебном споре. Подача этих исков совпала с дебатами в Европе об использовании замороженных активов в качестве «репарационных кредитов» Украине. Премьер страны Барт Де Вевер даже упомянул ISDS в качестве аргумента, объясняющего его нежелание использовать активы Центрального банка России.

Вместе с этим ЕС уже принимает целенаправленные меры, чтобы не исполнять решения, вынесенные на основании механизма ISDS, отмечает Международный институт устойчивого развития (IISD). Так, 18-й пакет санкций в отношении России включает положения, направленные на блокирование признания и исполнения в ЕС решений и судебных решений, вынесенных по спорам, связанным с мерами против России, «которые подрывают эффективность санкций».

В октябре Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне возбудил дело о конфискации €720 млн с российского банковского счета, писало издание Die Zeit. Инициатором дела выступила федеральная прокуратура. Конфискация связана с возможным нарушением запрета на распоряжение средствами, замороженными после начала конфликта на Украине.

Власти Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских активов, выступают против изъятия средств и предоставления их Украине в качестве «репарационного кредита». Бельгийский премьер Барт Де Вевер предупреждал, что Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в случае использования такой схемы. Кроме того, он опасается, что ответственность за этот шаг ляжет только на Брюссель, и потребовал гарантии.

Против «репарационного кредита» Украине также выступают сам Euroclear, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, что план с изъятием российских активов «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран, а также полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.