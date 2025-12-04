 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МВФ напомнил о международном праве в отношении российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
В МВФ призвали соблюдать международное право в отношении российских замороженных активов. ЕС хочет изъять €140 млрд из депозитария в Бельгии и отдать их Украине. Москва сравнивает этот план с воровством и грозит ответными мерами
Джули Козак
Джули Козак (Фото: Andrea Shalal / Reuters)

Международный валютный фонд выступает за соблюдение международного права в отношении российских замороженных активов, заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

Она выразила надежду, что российские власти ценят эту позицию фонда.

«Любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала Козак.

Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами. Это решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить в декабре Совет ЕС.

Politico раскрыло детали этого документа ЕК. Там предлагается предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.

Вместе с тем ЕК разработала и альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»)

В МИДе пообещали «самую жесткую реакцию» на изъятие российских активов
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Бельгия продолжает выступать против их использования. МИД страны назвал этот вариант финансирования Киева максимально рискованным и предложил поискать иной источник. Брюссель предупреждал о репутационных рисках и судебных издержках. В ответ глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила, что инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».

Против «репарационного» кредита Украине также выступают сам Euroclear и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, план с изъятием российских активов «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения.

Москва даст жесткий ответ на любые незаконные действия с российскими активами в Евросоюзе, предупредила в свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что реакция будет не только от России, но и со стороны других стран мирового сообщества.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов Москвы. О каких мерах идет речь, он не уточнял. Россия считает присвоение своих активов «воровством».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
МВФ Украина российские активы репарационный кредит
