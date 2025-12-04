МВФ напомнил о международном праве в отношении российских активов
Международный валютный фонд выступает за соблюдение международного права в отношении российских замороженных активов, заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Она выразила надежду, что российские власти ценят эту позицию фонда.
«Любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала Козак.
Накануне коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который предполагается обеспечить российскими активами. Это решение не требует согласия всех членов ЕС и будет утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить в декабре Совет ЕС.
Politico раскрыло детали этого документа ЕК. Там предлагается предоставить Украине кредит в размере €165 млрд за счет замороженных российских активов. Средства будут включать €25 млрд российских активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, а также €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear.
Вместе с тем ЕК разработала и альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»)
Бельгия продолжает выступать против их использования. МИД страны назвал этот вариант финансирования Киева максимально рискованным и предложил поискать иной источник. Брюссель предупреждал о репутационных рисках и судебных издержках. В ответ глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила, что инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит».
Против «репарационного» кредита Украине также выступают сам Euroclear и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отмечала, план с изъятием российских активов «с натяжкой» обоснован с юридической и финансовой точек зрения.
Москва даст жесткий ответ на любые незаконные действия с российскими активами в Евросоюзе, предупредила в свою очередь представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что реакция будет не только от России, но и со стороны других стран мирового сообщества.
После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.
Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов Москвы. О каких мерах идет речь, он не уточнял. Россия считает присвоение своих активов «воровством».
