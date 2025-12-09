 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины главным фактором для обороны Европы. Об этом политик написала в Х.

«Мы все понимаем, что поставлено на карту и знаем, что терять больше времени нельзя. Обеспечение финансовой поддержки поможет гарантировать выживание Украины и является ключевым шагом для обороны Европы», — заявила фон дер Ляйен.

Такое убеждение фон дер Ляйен озвучила на встрече «Коалиции желающих» перед президентом Украины Владимиром Зеленским и присутствующими лидерами стран-членов Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, у ЕС два приоритета: поддержка Украины и повышение оборонной готовности Европы.

Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»
Политика

Финансовую поддержку рассматривают, как ключевой элемент выживания Украины и укрепления европейской безопасности. Фон дер Ляйен упомянула предложение о «репарационном кредите», которое предусматривает использование замороженных российских активов. Москва называет любые действия со своими активами воровством и готовит ответ на их возможную конфискацию.

Глава ЕК также подчеркнула, что Европа продолжает усиливать военную мобильность, интеграцию оборонных отраслей и готовность к отражению угроз, одновременно обучаясь вместе с Украиной.

В конце ноября «Европейская правда» со ссылкой на письмо фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза сообщила, что Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования. В начале декабря Bloomberg сообщил, что Украина добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия.

Российские власти осуждают военную и финансовую помощь Украине.

