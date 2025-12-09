Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины главным фактором для обороны Европы. Об этом политик написала в Х.

«Мы все понимаем, что поставлено на карту и знаем, что терять больше времени нельзя. Обеспечение финансовой поддержки поможет гарантировать выживание Украины и является ключевым шагом для обороны Европы», — заявила фон дер Ляйен.

Такое убеждение фон дер Ляйен озвучила на встрече «Коалиции желающих» перед президентом Украины Владимиром Зеленским и присутствующими лидерами стран-членов Евросоюза. По словам фон дер Ляйен, у ЕС два приоритета: поддержка Украины и повышение оборонной готовности Европы.

Финансовую поддержку рассматривают, как ключевой элемент выживания Украины и укрепления европейской безопасности. Фон дер Ляйен упомянула предложение о «репарационном кредите», которое предусматривает использование замороженных российских активов. Москва называет любые действия со своими активами воровством и готовит ответ на их возможную конфискацию.

Глава ЕК также подчеркнула, что Европа продолжает усиливать военную мобильность, интеграцию оборонных отраслей и готовность к отражению угроз, одновременно обучаясь вместе с Украиной.

В конце ноября «Европейская правда» со ссылкой на письмо фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза сообщила, что Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования. В начале декабря Bloomberg сообщил, что Украина добивается выделения примерно €1 млрд ($1,2 млрд) дополнительного европейского финансирования до конца года для покупки американского оружия.

Российские власти осуждают военную и финансовую помощь Украине.