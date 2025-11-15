 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Глава Euroclear не исключила обращения в суд, если ЕС решит изъять активы

Сюжет
Война санкций
О конфискации не может быть и речи, подчеркнула Урбен. Если ЕС решит изъять заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу, она не исключила, что он обратится в суд
Валери Урбен
Валери Урбен (Фото: euroclear.com)

Глава депозитария Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, Валери Урбен не исключила обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала Урбен.

Она подчеркнула, что о конфискации не может быть и речи. «Самое главное для Euroclear — это доверие и авторитет», — настаивает глава депозитария. «Мы — важнейшее звено, которое должно оставаться непоколебимым ради стабильности финансовых рынков», — добавила она.

Урбен предупредила, что изъятие средств «противоречит международному праву, касающемуся суверенитета государственных активов» и в таком случае Россия может инициировать судебное разбирательство.

По ее словам, «лучший способ решить этот вопрос — мир». €193 млрд замороженных российских активов составляют менее 0,5% от общей суммы в €42,5 трлн, которые хранятся в Euroclear. Тем не менее в последние месяцы они занимали большую часть ее времени — «от 30 до 100%», в зависимости от дня, иронизирует глава депозитария.

Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на 25%
Финансы
Фото:Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Если санкции против России когда-нибудь будут сняты, Москва может в любой момент «постучать к нам в дверь и потребовать вернуть средства. «Кто тогда вернет нам €140 млрд, которые мы ей должны?» — поинтересовалась Урбен.

Кроме того, если авторитет Euroclear ослабнет, последствия может ощутить на себе вся Европа. «Глобальные инвесторы сократят инвестиции в еврозону. Это, в свою очередь, повлияет на все финансовые потребности Европы в сфере обороны, перехода к зеленой экономике и цифровой трансформации», — опасается она.

Европа может столкнуться и с ответными мерами со стороны России, не исключает Урбен.

В ЕС предлагают выделить до €140 млрд на поддержку Украины в течение еще двух-трех лет за счет замороженных российских активов. Против этого варианта финансирования выступает и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер из-за опасений, что деньги придется вернуть в случае решения суда. ЕК считает это крайне маловероятным, поскольку решения российских судов не подлежат исполнению в Евросоюзе. Бельгия также опасается, что инвесторы из таких стран, как Китай, отзовут свои деньги из Euroclear.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы России подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством.

Елена Чернышова
Euroclear российские активы ЕС конфискация

