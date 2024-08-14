Фридман решил через суд оспорить легитимность санкций

Фридман предлагал Люксембургу начать переговоры о компенсациях за заморозку его активов в рамах санкций ЕС, но власти заявили, что соблюдают ограничения. Теперь бизнесмен обратился в суд Гонконга

Михаил Фридман (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (состояние, по оценке Forbes, — $13,3 млрд) подал в Гонконгский международный арбитражный центр иск на $16 млрд к Люксембургу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на запрос бизнесмена и источник, знакомый с ходом процесса.

Жалоба связана с заморозкой активов Фридмана в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании. В мае газета писала, что предприниматель предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему компенсации за блокировку активов в рамках санкций Евросоюза (он попал под них в феврале 2022 года, сразу после начала военных действий на Украине). Тогда в правительстве Люксембурга ответили, что страна — член ЕС соблюдает ограничительные меры, и на тот момент каких-либо судебных разбирательств не было.

В иске, поданном в гонконгский арбитраж, защита связывает введение санкций исключительно с его российским гражданством и успехом в бизнесе, пишут «Ведомости». Адвокаты, в числе которых Шери Блэр, жена бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, назвали это «серьезной несправедливостью» и нарушением международного права. По их мнению, Фридман в значительной степени лишился стоимости своих инвестиций, а его репутация разрушена. Бизнесмен требует возместить моральный ущерб, его размер пока не определен.

Газета отмечает, что это первый иск, который напрямую затрагивает легитимность санкций. Прежние заявления подавались только для того, чтобы объявить конкретные меры против отдельных лиц необоснованными.

РБК направил запрос в «Альфа-Групп».

Фридман считает, что власти Люксембурга незаконно экспроприировали его активы. Его представители ссылаются на двусторонний инвестиционный договор 1989 года о взаимной защите капиталовложений, по которому капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

В апреле суд ЕС отменил первоначальные акты, которые вводили санкции против Фридмана (Брюссель обосновывал их тем, что бизнесмен поддерживал политику властей России, направленную на подрыв суверенитета Украины). Однако в 2023-м Совет ЕС указал новые основания для включения Фридмана в перечень попавших под ограничения, назвав его одним из «ведущих предпринимателей», которые участвуют в секторах экономики, дающих существенный доход правительству России. По этим основаниям он продолжает оставаться под санкциями, Фридман продолжает их оспаривать.