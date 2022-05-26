Путин заявил, что «воровство чужих активов» до добра не доводит
Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Евразийского экономического форума. Об этом президент заявил на фоне предложений США и ряда других западных стран направить замороженные российские активы для помощи Украине.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин.
По его словам, дело не только в России или Китае, но и «во многих других странах». Все больше из них «хотят и будут проводить независимую политику, и никакой мировой жандарм» не сможет приостановить этот «естественный глобальный процесс», отметил президент.
С конца февраля западные страны, в частности США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали санкции против России. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.
Помимо этого, за границей арестовывают имущество российских бизнесменов, попавших под санкции. И Евросоюз, как сообщила на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ищет возможности использовать эти активы для восстановления Украины. Также изъять арестованное имущество российских бизнесменов в пользу Киева предложил президент США Джо Байден.
На фоне обсуждения этого вопроса на Украине предложили странам-партнерам заключить международный договор, согласно которому конфискованные средства будут направлять в специально созданный фонд, в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».
В Кремле же предупредили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Такое решение может вызвать ответные меры со стороны России, а также оттолкнет от США другие страны и инвесторов, заявили в Совете Федерации.