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Путин заявил, что «воровство чужих активов» до добра не доводит

«Воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается, заявил Путин. Ранее в Евросоюзе и США предложили изъять замороженные российские активы в пользу Украины

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Нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Евразийского экономического форума. Об этом президент заявил на фоне предложений США и ряда других западных стран направить замороженные российские активы для помощи Украине.

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — сказал Путин.

По его словам, дело не только в России или Китае, но и «во многих других странах». Все больше из них «хотят и будут проводить независимую политику, и никакой мировой жандарм» не сможет приостановить этот «естественный глобальный процесс», отметил президент.

Reuters узнал о просьбе 4 стран ЕС направить российские активы Украине
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Фото:Yves Logghe / AP

С конца февраля западные страны, в частности США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали санкции против России. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд.

Помимо этого, за границей арестовывают имущество российских бизнесменов, попавших под санкции. И Евросоюз, как сообщила на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ищет возможности использовать эти активы для восстановления Украины. Также изъять арестованное имущество российских бизнесменов в пользу Киева предложил президент США Джо Байден.

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На фоне обсуждения этого вопроса на Украине предложили странам-партнерам заключить международный договор, согласно которому конфискованные средства будут направлять в специально созданный фонд, в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».

В Кремле же предупредили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Такое решение может вызвать ответные меры со стороны России, а также оттолкнет от США другие страны и инвесторов, заявили в Совете Федерации.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин российские активы санкции воровство
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