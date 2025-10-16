Суд в Германии открыл производство по делу об изъятии российских активов
Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне возбудил дело о конфискации €720 млн с российского банковского счета. Об этом сообщает издание Die Zeit.
Инициатором дела выступила федеральная прокуратура. По мнению суда, конфискация связана с возможным нарушением запрета на распоряжение средствами, замороженными после начала конфликта на Украине.
По информации суда, €720 млн — это остатки на счете российской кредитной организации во франкфуртском банке. Они пока не конфискованы, но суд может сделать это в зависимости от исхода разбирательства.
Die Zeit отмечает, что активы финансового учреждения были заморожены в июне 2022 года. Вскоре после этого неизвестные сотрудники банка, предположительно, попытались снять средства без соответствующего поручения на перевод.
Дата основного слушания по данному делу пока не назначена.
В декабре 2023 года в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне обратился генеральный прокурор Германии Петер Франк. Он попросил конфисковать замороженные российские средства на сумму более €720 млн.
Как сообщал Der Spiegel, речь идет о средствах дочерней компании Московской биржи — Национального расчетного депозитария (НРД). Они были размещены в немецком дочернем банке JP Morgan. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сочла попытку перевести средства желанием обойти санкции Евросоюза и попросила суд конфисковать их.
РБК направил запрос в Национальный расчетный депозитарий.
Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Москва предупреждала, что действия западных стран с ее активами будут иметь юридические последствия.
