Суд в Германии открыл производство по делу об изъятии российских активов

Суд в Германии возбудил дело о конфискации €720 млн с российского банковского счета. Ранее с данной просьбой туда обратилась Генпрокуратура страны

Фото: Ralph Peters / imago-images.de / Global Look Press

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне возбудил дело о конфискации €720 млн с российского банковского счета. Об этом сообщает издание Die Zeit.

Инициатором дела выступила федеральная прокуратура. По мнению суда, конфискация связана с возможным нарушением запрета на распоряжение средствами, замороженными после начала конфликта на Украине.

По информации суда, €720 млн — это остатки на счете российской кредитной организации во франкфуртском банке. Они пока не конфискованы, но суд может сделать это в зависимости от исхода разбирательства.

Die Zeit отмечает, что активы финансового учреждения были заморожены в июне 2022 года. Вскоре после этого неизвестные сотрудники банка, предположительно, попытались снять средства без соответствующего поручения на перевод.

Дата основного слушания по данному делу пока не назначена.

В декабре 2023 года в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне обратился генеральный прокурор Германии Петер Франк. Он попросил конфисковать замороженные российские средства на сумму более €720 млн.

Как сообщал Der Spiegel, речь идет о средствах дочерней компании Московской биржи — Национального расчетного депозитария (НРД). Они были размещены в немецком дочернем банке JP Morgan. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сочла попытку перевести средства желанием обойти санкции Евросоюза и попросила суд конфисковать их.

РБК направил запрос в Национальный расчетный депозитарий.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Москва предупреждала, что действия западных стран с ее активами будут иметь юридические последствия.