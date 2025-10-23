 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Премьер Бельгии предупредил об исках в случае конфискации активов России

Де Вевер: после конфискации активов России компании Запада обратятся с исками
Сюжет
Война санкций
Страны Евросоюза должны разделить с Бельгией риски от использования российских активов, считает Барт де Вевер. По его словам, в отношении рисков «должна быть обеспечена прозрачность»
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Philip Reynaers / Imago / Global Look Press)

Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в России в случае использования ЕС российских активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер. Видеозапись заявления опубликована на сайте Еврокомиссии.

«Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена прозрачность в отношении правовой основы для принятия решения», — сказал де Вевер.

По его словам, Бельгия заблокирует решение Евросоюза, если остальные члены ЕС не разделят риски. «Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <...> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам придется сделать это вместе», — уточнил он.

Де Вевер отметил, что Бельгия хочет гарантий того, что последствия такого решения «будут не только для Бельгии».

В Евросоюзе обсуждают идею предоставить Украине новый «репарационный» заем. Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. 

Reuters узнал, что Украина противится условиям ЕС по деньгам от России
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Брюссель опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, писала FT.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».  Его пресс-секретарь  Дмитрий Песков предупредил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран, а также к полному разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Бельгия Евросоюз активы иски
