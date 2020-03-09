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Обвал на мировых рынках. Главное

Нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК. Участники заседания не смогли прийти к единому мнению по сокращению добычи нефти, и соглашение перестанет действовать 1 апреля
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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Что случилось

  • 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель.
  • Стоимость нефти марки Brent начала снижаться еще в пятницу, 6 марта, на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи.
  • На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. Доллар торговался на уровне 72 руб. за штуку, а евро — 82 руб.
  • Падение цен на нефть и укрепление доллара евро повлияли на азиатские индексы. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1064 пункта (4,07%) до значения 25 071, по данным на 04:54 мск. Также снизился на открытии торгов индекс Nikkei 225 Токийской биржи. Он упал на 1196 (5,77%) пунктов до отметки 19 553 пунктов, по состоянию на 05:10 мск. По данным на 05:17 мск, на Шанхайской фондовой бирже индекс SSEC снизился на 2,11% до 2970,75 пунктов.
  • Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК по итогам торгов 8 марта упала на 9,09%, до 30 риалов (около $8), впервые опустивших ниже уровня IPO.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

Почему упали цены 

  • На фоне вспышки нового коронавируса, угрожающей мировой экономике, в Вене 6 марта прошло заседание министров нефти ОПЕК и стран, не входящих в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+). Впервые с 2016 года участники встречи не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти, и она перестанет действовать уже с 1 апреля.
  • На прошедшем заседании Россия и Саудовская Аравия заняли противоположные позиции. Москва отказалась от дополнительного сокращения добычи и предложила продлить сделку на текущих условиях (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки) на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд выступил за сокращение еще на 1,5 млн барр./сутки до конца года, сообщали Bloomberg и Reuters.

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Бизнес

  • «Роснефть» в свою очередь заявила, что для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти. 
  • На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о готовности увеличить добычу до более 10 млн, а в случае необходимости — до рекордных 12 млн барр./сутки, сообщал Bloomberg. Кроме того, компания Saudi Aramco также решила снизить цены на сырую нефть, передавало агентство. 

Что будет дальше

  • Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs допустили, что цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель. Помимо этого, они снизили свои прогнозы на второй и третий квартал, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.
  • По словам министра энергетики России Александра Новака, теперь увеличение объемов добычи нефти в стране зависит от планов отечественных компаний. Выход из сделки может позволить России нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки, отметил он.
  • По прогнозу совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, из-за распада сделки Россия будет ежедневно терять от $100 млн до $150 млн. По его словам, хоть российские компании и заявляли о желании наращивать добычу, однако рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь.
Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, ОПЕК, падение акций
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