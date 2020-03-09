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Минфин после обвала цен на нефть объявил о продаже валюты

ЦБ отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть

Кейс Arenadata: как ИТ-стартапу избежать проблем роста

Цены на нефть за ночь упали на $14 за баррель

Обвал на мировых рынках. Главное

Осужденный в ДНР за шпионаж журналист назвал проигранной войну в Донбассе

Эйфелева башня не в приоритете: как и куда путешествует поколение Z

Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать перед началом суда

Стюардессу S7 госпитализировали для проверки на коронавирус

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Глава Apple разрешил сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель