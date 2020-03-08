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«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

По словам пресс-секретаря компании, для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти
Роснефть ROSN ₽392,95 -4,3% Купить
BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%
Фото: Владислав Шатило / РБК

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.

По словам Леонтьева, достигнуть какого-то соглашения с партнерами можно было и в текущих условиях, однако «то предложение, которое было сделано, не было партнерским».

«Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличии от некоторых коллег, у которых ее нет, и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — заявил он.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

Леонтьев добавил, что соглашение не влияет на рынок и объем предложения из-за него не меняется. «Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заключил пресс-секретарь.

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии нового коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки). Противоположную позицию заняла Саудовская Аравия, предложившая увеличить сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года. Соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что увеличение объемов добычи нефти в стране теперь зависит от планов отечественных компаний. По его словам, выход из соглашения может позволить России нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.

После распада сделки цена нефти Brent обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель, обновив минимум с июня 2017 года. В ЛУКОЙЛе разрыв соглашения назвали «неожиданным и нерациональным решением». По подсчетам компании, из-за него Россия ежедневно будет терять от $100 млн до $150 млн.

«Абсолютно иррациональным» назвал решение России и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Для России это «выстрел в ногу» — мы можем потерять десятки миллиардов валютной выручки в год, и это тогда, когда цены на газ и другие продукты экспорта также снизились», — отметил он.

Выгода же от возможности нарастить добычу на 2–3% абсолютно несопоставима с ущербом от падения цен и, главное, от неопределенности, сказал Маринченко. По его словам, падение цен может продолжится, особенно в том случае, если Саудовская Аравия действительно решит нарастить добычу, однако из-за чувствительности сланцевой добычи к ценам стоимость вряд ли опустится ниже $40–45.

То, что цены могут опуститься до около $40 за баррель, допустил и старший аналитик «БКС-премьер» Сергей Суверов. Однако, по его словам, ОПЕК может принять решение об ограничении добычи и без России. «В целом нефтяные цены будут зависеть от общей ситуации в мировой экономике, ее замедление и торможение Китая давят на спрос, но, с другой стороны, уже произошедшее довольно сильное снижение нефтяных котировок в значительной степени учитывает этот фактор», — добавил Суверов.

Авторы: Людмила Подобедова, Виктория Полякова
Теги: ОПЕК, «Роснефть», нефть
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