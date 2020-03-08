«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

По словам пресс-секретаря компании, для России сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, страна лишь «расчищала место» для американской сланцевой нефти

Фото: Владислав Шатило / РБК

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.

По словам Леонтьева, достигнуть какого-то соглашения с партнерами можно было и в текущих условиях, однако «то предложение, которое было сделано, не было партнерским».

«Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличии от некоторых коллег, у которых ее нет, и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — заявил он.