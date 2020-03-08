«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Леонтьев добавил, что соглашение не влияет на рынок и объем предложения из-за него не меняется. «Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заключил пресс-секретарь.
6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Стороны не только не расширили сделку, действовавшую с 2016 года, но и не продлили ее. Российская сторона не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии нового коронавируса, ударившей по мировой экономике, и предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки). Противоположную позицию заняла Саудовская Аравия, предложившая увеличить сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года. Соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.
Министр энергетики России Александр Новак отметил, что увеличение объемов добычи нефти в стране теперь зависит от планов отечественных компаний. По его словам, выход из соглашения может позволить России нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.
После распада сделки цена нефти Brent обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель, обновив минимум с июня 2017 года. В ЛУКОЙЛе разрыв соглашения назвали «неожиданным и нерациональным решением». По подсчетам компании, из-за него Россия ежедневно будет терять от $100 млн до $150 млн.
«Абсолютно иррациональным» назвал решение России и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Для России это «выстрел в ногу» — мы можем потерять десятки миллиардов валютной выручки в год, и это тогда, когда цены на газ и другие продукты экспорта также снизились», — отметил он.
Выгода же от возможности нарастить добычу на 2–3% абсолютно несопоставима с ущербом от падения цен и, главное, от неопределенности, сказал Маринченко. По его словам, падение цен может продолжится, особенно в том случае, если Саудовская Аравия действительно решит нарастить добычу, однако из-за чувствительности сланцевой добычи к ценам стоимость вряд ли опустится ниже $40–45.
То, что цены могут опуститься до около $40 за баррель, допустил и старший аналитик «БКС-премьер» Сергей Суверов. Однако, по его словам, ОПЕК может принять решение об ограничении добычи и без России. «В целом нефтяные цены будут зависеть от общей ситуации в мировой экономике, ее замедление и торможение Китая давят на спрос, но, с другой стороны, уже произошедшее довольно сильное снижение нефтяных котировок в значительной степени учитывает этот фактор», — добавил Суверов.