Азиатские индексы снизились на фоне падения цен на нефть

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1064 пункта (4,07%) до значения 25 071 на фоне снижения стоимости нефти и укрепления доллара и евро, по данным на 04:54 мск.

Индекс Nikkei 225 Токийской биржи на открытии торгов также снизился. Он упал на 1196 (5,77%) пунктов до отметки 19 553 пунктов, по состоянию на 05:10 мск, и продолжает падение.

По данным на 05:17 мск, на Шанхайской фондовой бирже индекс SSEC снизился на 2,11% до 2970,75 пунктов.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель, а майские фьючерсы снижались до $33,55. Падение составило 22%. Нефть марки WTI упала в цене на 21% до $32,5. В последний раз цены на нефть были на подобном уровне в январе 2019 года, а такое рекордное падение не происходило с 1991 года, когда началась американская военная операция «Буря в Пустыне» в Персидском заливе.