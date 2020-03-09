Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

На фоне обвала мировых цен на нефть больше, чем на 20% курс доллара вырос до 72 руб., а евро подорожал до 82 руб.

По данным Bloomberg, к 03:20 доллар торгуется за 72,4 руб. На закрытии валюта стоила 68,5 руб. Евро, как указывает Bloomberg, вырос до 82,37 руб. На закрытии предыдущих торгов цена валюты не превышала 80 руб. за штуку.

На Мосбирже 9 марта торги валютой проводиться не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 марта, говорится на ее сайте. Торги там возобновятся во вторник, 10 марта.

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