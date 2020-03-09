Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В АТОР сообщили о «коллизиях с гражданами» из-за путевок в Италию Общество, 06:32 Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель Экономика, 06:30 Два конгрессмена объявили о самоизоляции из-за коронавируса Общество, 06:16 Азиатские индексы снизились на фоне падения цен на нефть Финансы, 05:30 В Албании выявили первые случаи заражения коронавирусом Общество, 04:37 Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 3,1 тыс. человек Общество, 03:42 Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть Финансы, 03:27 «Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании Спорт, 03:24 Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря Политика, 02:27 «Ювентус» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии Спорт, 02:14 Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса Общество, 01:47 Цены на нефть обрушились на 20% Экономика, 01:20 Байкеры устроили перестрелку на вечеринке в США Общество, 01:13 Российские саблистки завоевали командное золото на этапе Кубка мира Спорт, 00:54
Экономика ,  
0 

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

BRENT BR-4.20 $46,72 -7,9%

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

К такому выводу один они пришли, протестировав при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий квартал, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК, о чем стало известно 6 марта. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — говорится в отчете. По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти «еще более плачевный, <...> поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса».

Цены на нефть обрушились на 20%
Экономика

В ходе торгов 9 марта, цена на нефть Brent опустилась до $35 долларов за баррель. На закрытии предыдущих торгов она была на уровне $46. Серьезно снизилась и стоимость барреля нефти марки WTI — до $32 (при закрытии он торговался за $41). На фоне резкого обвала цен на нефть выросли курсы доллара и евро к рублю. Доллар торговался за 72 руб., а евро — за 82 руб.

Теги: цены на нефть, Goldman Sachs
Материалы по теме
Азиатские индексы снизились на фоне падения цен на нефть
Финансы
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Бизнес
Нефть подешевела более чем на 9%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter