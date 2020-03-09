Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

К такому выводу один они пришли, протестировав при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий квартал, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК, о чем стало известно 6 марта. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — говорится в отчете. По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти «еще более плачевный, <...> поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса».

В ходе торгов 9 марта, цена на нефть Brent опустилась до $35 долларов за баррель. На закрытии предыдущих торгов она была на уровне $46. Серьезно снизилась и стоимость барреля нефти марки WTI — до $32 (при закрытии он торговался за $41). На фоне резкого обвала цен на нефть выросли курсы доллара и евро к рублю. Доллар торговался за 72 руб., а евро — за 82 руб.