Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе от переговоров по Донбассу Политика, 05:10 Суд Парагвая постановил отправить под стражу Роналдинью Спорт, 04:50 США узнали о нежелании Талибана выполнять условия мирной сделки Политика, 04:33 В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК Экономика, 04:30 Во время дуэли взглядов Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона Спорт, 03:58 Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек Общество, 03:28 Помпео и Гутерриш обсудили режим перемирия в Сирии Политика, 03:12 «Алавес» и «Валенсия» сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу Спорт, 02:55 Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией Политика, 02:22 Минобороны открыло раздел о женах полководцев Великой Отечественной войны Общество, 02:03 WSJ узнала о задержании двух членов королевской семьи Саудовской Аравии Политика, 02:01 В Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни Общество, 01:32 Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам Общество, 00:52 Lufthansa решила сократить программу полетов на 50% из-за коронавируса Бизнес, 00:20
Экономика ,  
0 

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.

По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель до $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день. Совладелец ЛУКОЙЛа отметил, что российские компании заявляли о желании наращивать добычу. При этом, по его словам, рост добычи на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», — прокомментировал Федун разрыв сделки.

Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась
Экономика

Ранее стало известно, что министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

Как объяснил министр энергетики России Александр Новак, участники ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с апреля ни у кого не будет обязательств по сокращению добычи нефти. По словам Новака, выход из сделки позволит России нарастить добычу на 0,3 млн барр. в сутки, однако пока эти планы не обсуждались с компаниями.

Теги: ЛУКОЙЛ, ОПЕК, нефть
Материалы по теме
Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась
Экономика
ОПЕК предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Бизнес
В Вене с шестичасовой задержкой началось заседание ОПЕК+ по коронавирусу
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter