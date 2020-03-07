В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.

По мнению Федуна, такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель до $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день. Совладелец ЛУКОЙЛа отметил, что российские компании заявляли о желании наращивать добычу. При этом, по его словам, рост добычи на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение», — прокомментировал Федун разрыв сделки.

Ранее стало известно, что министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.