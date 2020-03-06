Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Цена барреля Brent на фоне сообщения об отказе России поддержать новое сокращение нефтедобычи упала до уровня июля 2017 года

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Эта позиция не изменится», — сказал собеседник агентства в преддверии намеченной на 6 марта встречи представителей стран ОПЕК и государств, поддержавших ранее соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

О том, что Россия отклонила предложение ОПЕК о дополнительном сокращении нефтедобычи, сообщило со ссылкой на свой источник и ТАСС.

Накануне, 5 марта, Страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

На заседании министерского мониторингового комитета 4 марта представитель России выступил против любого дополнительного сокращения добычи, сообщали Bloomberg и Reuters.