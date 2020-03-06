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Экономика ,  
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Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

Цена барреля Brent на фоне сообщения об отказе России поддержать новое сокращение нефтедобычи упала до уровня июля 2017 года
BRENT BR-4.20 $48,96 -3,49%
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Эта позиция не изменится», — сказал собеседник агентства в преддверии намеченной на 6 марта встречи представителей стран ОПЕК и государств, поддержавших ранее соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

О том, что Россия отклонила предложение ОПЕК о дополнительном сокращении нефтедобычи, сообщило со ссылкой на свой источник и ТАСС.

Накануне, 5 марта, Страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель.

На заседании министерского мониторингового комитета 4 марта представитель России выступил против любого дополнительного сокращения добычи, сообщали Bloomberg и Reuters.

6 марта Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что министр энергетики России Александр Новак, покинувший 4 марта Вену, где проходят встречи нефтяных министров, вернулся в столицу Австрии и заявил, что поддерживает идею сохранить ограничение нефтедобычи на текущем уровне до июня.

«Если Москва не сократит добычу, то сделки не будет», — заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

На фоне сообщения Reuters о нежелании России идти навстречу ОПЕК мировые цены на нефть пошли вниз. За несколько минут стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 3,66% — с $48,81 до $47,02, что стало минимальным значением с 11 июля 2017 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, ОПЕК, ОПЕК+
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