Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
По состоянию на 10:05 мск 8 марта акции упали на 4,85% — до уровня 31,5 риала (около $8,4). Это на 4,85% ниже цены IPO, проведенного 11 декабря 2019 года: при первоначальном размещении акции Saudi Aramco стоили 32 риала за бумагу (примерно $8,53 по нынешнему курсу). К 11:45 мск акции торговались по 30,95 риала за штуку, что на 6,36% ниже уровня последнего закрытия.
Члены ОПЕК и страны, не входящие в организацию (Россия, Азербайджан, Казахстан), 6 марта не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Соглашение, работавшее с 2016 года, перестанет действовать 1 апреля.
Участники заседания должны были договориться о совместных действиях на фоне эпидемии нового коронавируса, угрожающей мировой экономике. По информации Bloomberg и Reuters, Россия отказалась от дополнительного сокращения добычи и предложила оставить действующие условия сделки, предусматривающие сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки. Саудовская Аравия же, напротив, выступила за дополнительное сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года.