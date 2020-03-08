Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК

Котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК: участники заседания не смогли прийти к единому мнению по сокращению добычи нефти. Соглашение перестанет действовать 1 апреля

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:05 мск 8 марта акции упали на 4,85% — до уровня 31,5 риала (около $8,4). Это на 4,85% ниже цены IPO, проведенного 11 декабря 2019 года: при первоначальном размещении акции Saudi Aramco стоили 32 риала за бумагу (примерно $8,53 по нынешнему курсу). К 11:45 мск акции торговались по 30,95 риала за штуку, что на 6,36% ниже уровня последнего закрытия.

Члены ОПЕК и страны, не входящие в организацию (Россия, Азербайджан, Казахстан), 6 марта не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Соглашение, работавшее с 2016 года, перестанет действовать 1 апреля.

Участники заседания должны были договориться о совместных действиях на фоне эпидемии нового коронавируса, угрожающей мировой экономике. По информации Bloomberg и Reuters, Россия отказалась от дополнительного сокращения добычи и предложила оставить действующие условия сделки, предусматривающие сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр./сутки. Саудовская Аравия же, напротив, выступила за дополнительное сокращение на 1,5 млн барр./сутки до конца года.