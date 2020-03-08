Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Политолог предсказал коллапс на Украине из-за решений Зеленского Политика, 07:57 В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Общество, 07:24 Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 7 тыс. человек Общество, 06:51 СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня Бизнес, 06:44 Кадыров заявил об отсутствии интереса к проверке его счетов властями США Политика, 05:59 СМИ сообщили о планах Яценюка возглавить Нацбанк Украины Политика, 05:44 Британские ВВС поднимались в небо для сопровождения российской авиации Общество, 05:18 У посетителя конференции с участием Трампа и Пенса выявили коронавирус Политика, 04:42 Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Болгарии Общество, 04:08 Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 57 тыс. Общество, 03:49 Канада пообещала выделить Украине $1,5 млн на поддержку полиции Политика, 03:44 Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей Спорт, 03:34 Власти посоветовали москвичам самоизоляцию после возвращения из 7 стран Общество, 03:14 Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ Спорт, 03:06
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова увеличить добычу до более 10 млн барр. в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Saudi Aramco также решила снизить цену на сорта сырой нефти
Фото: Hassan Ammar / AP

Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн барр. в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, в марте он составляет 9,7 млн барр. в день. Такой шаг рассматривается на фоне срыва сделки ОПЕК+.

Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные действия на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Собеседники Bloomberg также сообщили на условиях анонимности, что Эр-Рияд заявил участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр. в сутки, «если потребуется».

Агентство пишет, что эти действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на российскую сторону и другие страны — производители нефти, чтобы они вернулись за стол переговоров.

По данным Bloomberg, в понедельник, 9 марта, компания Saudi Aramco собирается официально объявить о снижении цен на некоторые виды сырой нефти. Скидка на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы составит $8 за баррель (это на $10,25 ниже стоимости эталонной марки Brent). Об этом также сообщает Reuters. По его информации, апрельские цены на нефть для Азии снизятся на $6 за баррель, а для США — на $7.

6 марта глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что члены картеля ОПЕК и страны, не входящие в него (Россия, Азербайджан, Казахстан) на заседании в Вене не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Договоренность, которую страны-участницы соблюдали с 2016 года, перестанет действовать с 1 апреля. По словам Новака, выход из сделки позволит России нарастить добычу на 0,3 млн барр. в сутки, однако пока эти планы не обсуждались с компаниями.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

Участники заседания пытались договориться о совместных действиях на фоне распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на мировую экономику. Ранее Bloomberg и Reuters писали, что Москва и Эр-Рияд заняли по этому вопросу противоположные позиции: российская сторона предлагала охранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 млн барр. в сутки), а саудовская — усилить сокращение на 1,5 млн барр. в день до конца года. Страны ОПЕК 5 марта рекомендовали поддержать предложение Саудовской Аравии. В тот же день Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия изменила позицию и выразила готовность пойти на дополнительное сокращение.

По мнению совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, из-за распада сделки ОПЕК+ потери для России могут составить $100-150 млн в день. Такая оценка складывается из ожидаемого падения цен на нефть с уровня $60 до $40 за баррель при объеме российского экспорта 5 млн барр. в день, заявил он.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Саудовская Аравия, нефть, добыча
Материалы по теме
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Экономика
В Вене с шестичасовой задержкой началось заседание ОПЕК+ по коронавирусу
Экономика
ОПЕК предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter