СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова увеличить добычу до более 10 млн барр. в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Saudi Aramco также решила снизить цену на сорта сырой нефти

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Саудовская Аравия планирует в апреле нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 10 млн барр. в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, в марте он составляет 9,7 млн барр. в день. Такой шаг рассматривается на фоне срыва сделки ОПЕК+.

Как заявил агентству неназванный менеджер хедж-фонда, подобные действия на нефтяном рынке «эквивалентны объявлению войны». Собеседники Bloomberg также сообщили на условиях анонимности, что Эр-Рияд заявил участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр. в сутки, «если потребуется».

Агентство пишет, что эти действия Саудовской Аравии могут быть попыткой оказать давление на российскую сторону и другие страны — производители нефти, чтобы они вернулись за стол переговоров.

По данным Bloomberg, в понедельник, 9 марта, компания Saudi Aramco собирается официально объявить о снижении цен на некоторые виды сырой нефти. Скидка на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы составит $8 за баррель (это на $10,25 ниже стоимости эталонной марки Brent). Об этом также сообщает Reuters. По его информации, апрельские цены на нефть для Азии снизятся на $6 за баррель, а для США — на $7.

6 марта глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что члены картеля ОПЕК и страны, не входящие в него (Россия, Азербайджан, Казахстан) на заседании в Вене не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Договоренность, которую страны-участницы соблюдали с 2016 года, перестанет действовать с 1 апреля. По словам Новака, выход из сделки позволит России нарастить добычу на 0,3 млн барр. в сутки, однако пока эти планы не обсуждались с компаниями.