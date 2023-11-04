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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен раскрыла детали 12-го пакета санкций против России

Фон дер Ляйен: 12-й пакет санкций против России затронет импорт, экспорт и нефть
Сюжет
Война санкций
Брюссель введет новые ограничения на экспорт и импорт и ужесточит потолок цен на нефть, сообщила Урсула фон дер Ляйен. ЕК на следующей неделе направит предложения странам ЕС. Власти России считают санкции незаконными
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Танкер около&nbsp;нефтеналивного терминала в&nbsp;Приморском крае
Танкер около нефтеналивного терминала в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Евросоюз скоро представит 12-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 4 октября она в шестой раз с начала вооруженного конфликта приехала в Киев.

По словам главы ЕК, Евросоюз расширит санкционные списки, также пакет будет содержать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть» (потолок цен в $60 за баррель был введен в декабре странами G7, Евросоюзом, Австралией и Швейцарией. Россия в ответ запретила продажу нефти странам и компаниям, соблюдающим лимит). Ранее она называла одним из основных пунктов запрет на импорт в Европу российских алмазов.

Сроки введения новых ограничений фон дер Ляйен не уточнила. Politico 1 ноября писала со ссылкой на четыре источника, что Еврокомиссия на следующей неделе направит предложения по ним странам ЕС (их должны поддержать все 27 государств — членов блока), а обсуждение может продлиться «от одной недели до конца года».

Как передавал Bloomberg, Брюссель обсуждает вариант с торговыми ограничениями на $5,3 млрд, которые коснутся в том числе сварочных аппаратов, химикатов, технологий, применяемых в оборонном секторе, металлов и алюминиевых изделий. В черный список внесут 100 физических и около 40 юридических лиц. По данным агентства, ЕС может ввести дополнительные санкции для компаний, которые помогают обходить антироссийские ограничения. Bloomberg передавал, что Польша и страны Балтии планировали продвигать ограничения в отношении атомной отрасли, но идея встретила сопротивление.

В конце октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что страна не одобрит новый пакет санкций, если он затронет национальные интересы страны. Красной линией министр назвал меры против российских энергетики, нефти, газа и атомной энергии.

Россия считает санкции нелегитимными. По мнению президента Владимира Путина, западные политики в вопросах ограничений «доходят до абсурда», предлагая в том числе запретить ввоз в Россию отверток и иголок (EUObserver ранее сообщил об идее Литвы запретить экспорт кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл). В сентябре Путин заявил, что экономика восстановилась после ограничений. МИД оценил потери ЕС от санкций и сворачивания экономический деятельности в $1,5 трлн.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз санкции потолок цен на нефть
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