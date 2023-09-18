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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о лоббировании санкций против атомной отрасли России в ЕС

Bloomberg: ЕС может объявить о 12-м пакете санкций в начале октября
Сюжет
Война санкций
ЕС может объявить о новом санкционном пакете в первой половине октября или во время саммита ЕС-США, запланированном в том же месяце. В него могут войти санкции против ИТ-сектора, поставок СПГ и ядерного сектора, пишет Bloomberg
Атомная электростанция
Атомная электростанция (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Евросоюз может объявить о новом 12-м санкционном пакете против России в первой половине октября или во время саммита ЕС-США, запланированного на октябрь — его дата проведения пока не назначена. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно материалу, в рамках 12-го пакета антироссийских санкций группа стран ЕС планирует продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. По данным агентства, в их число входят Польша и страны Прибалтики. Тем не менее, эта инициатива ранее неоднократно встречала сопротивление, отмечает Bloomberg.

В январе Польша и Литва также добивались от ЕС включения в 10-й пакет санкций ограничений против ядерного сектора России. Источник говорил, что санкции было предложено ввести против «Росатома» и его руководства. Целью ограничений он назвал «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью».

Против санкций в отношении российской ядерной отрасли выступала Венгрия, где «Росатом» строит два новых блока для АЭС «Пакш».

Помимо этого группа стран предлагает ввести дополнительные санкции в отношении российского СПГ и ИТ-услуг. Страны также рассчитывают добиться использования прибыли от замороженных активов ЦБ России для оказания помощи Киеву.

Bloomberg пишет, что 12-й пакет может включать дальнейшие шаги по ограничению способности России обходить санкции ЕС через третьи страны, «такие как ОАЭ и Турция».

ЕС также может включить в пакет свою версию санкционного механизма стран G7, которые планируют запретить импорт российских алмазов.

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Глава Евросовета Шарль Мишель 8 сентября рассказал, что страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России. Ранее Минэкономики Бельгии выражало опасение, что такой запрет мог бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре».

Bloomberg и Reuters писали, что страны G7 (США, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада и Япония) в скором времени могут ограничить импорт алмазов АЛРОСА. В Индии, где обрабатывают драгоценные камни, предупредили, что из-за ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу.

Россия называет вводимые против нее санкции нелегитимными, а президент страны Владимир Путин — безумными и бездумными. В Кремле заявили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике.

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