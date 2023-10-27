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Война санкций ,  
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Фон дер Ляйен назвала российские алмазы главным пунктом новых санкций

ЕК: Евросоюз обсуждает запрет на импорт алмазов в рамках 12-го пакета санкций
Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Одним из основных пунктов 12-го пакета санкций Евросоюза против России станет запрет на импорт в Европу российских алмазов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, трансляцию вел телеканал France24.

«Мы готовим 12-й пакет санкций [против России]. <...> В частности, мы ищем способ, как лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу», — сказала она.

ЕС готовит новые ограничения совместно с партнерами из G7 («Большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), уточнила глава Еврокомиссии. Она добавила, что новый пакет будет направлен на ограничение возможностей по обходу антироссийских санкций.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд после начала спецоперации. «Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — сказала она.

Страны ЕС после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы 11 пакетов санкций. Они коснулись организаций, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование для армии или занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, а также оборонных предприятий, бизнесменов и членов их семей.

Bloomberg писал 21 октября, что в ближайшие дни Брюссель начнет консультации по новому, 12-му пакету ограничительных мер. Он может включать запрет на импорт российских алмазов, дальнейшие меры против обхода санкций и расширение списка компаний из третьих стран, которые помогают уклоняться от уже введенных ограничительных мер, сообщили агентству источники.

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Российские власти считают западные санкции нелегитимными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что российская экономика адаптировалась к ограничениям.

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Теги
Еврокомиссия ЕС санкции Урсула фон дер Ляйен алмазы
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