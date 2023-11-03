В МИДе оценили потери ЕС из-за санкций в $1,5 трлн

В 2024 году торговый оборот между Россией и ЕС сократится до €50 млрд, а потом показатель «может стремиться и к нулю», заявил замглавы МИД Александр Грушко. Путин в начале осени заявил, Россия выдержала «санкционный натиск»

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Общие потери Европейского союза от санкций против России и решений по сворачиванию экономический деятельности с ней по «самым скромным подсчетам» составляют примерно $1,5 трлн, заявил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

В 2013 году объем торговли между Россией и ЕС составлял $417 млрд, сказал замглавы МИДа, отметив, что, судя по динамике, в 2023 году показатель мог составить примерно €700 млрд. «В 2022 году после введения санкций это было примерно 200 млрд, за первые шесть месяцев 2023 года — это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 [млрд]», — сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 году товарооборот между Россией и ЕС может снизиться до €50 млрд, а потом показатель «может стремиться и к нулю», заключил он.

Евросоюз с февраля 2022 года ввел одиннадцать пакетов санкций против России из-за военной операции на Украине. Ограничительные меры коснулись ЦБ и его резервов, крупнейших банков, широкого круга предприятий, предпринимателей, политиков и чиновников. Брюссель также ввел запреты на различные категории импорта и экспорта.

МИД называл западные санкции нелегитимными, а президент Владимир Путин — бездумными и безумными. Прошлым летом глава государства оценивал прямые потери ЕС от них в $400 млрд. В начале осени 2023 года Путин заявил, что Россия выдержала «санкционный натиск», а восстановление экономики после него завершено.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценивал падение импорта из России в 2022 году на 60% и выражал мнение, что санкции «работают». В то же время ряд стран ЕС заявляли, что они наносят ущерб Европе. Такую мысль в частности озвучивал президент Хорватии Зоран Миланович. Премьер-министр Венгрии выражал мнение, что ограничительные меры несут вреда ЕС больше, чем России. Он призывал отменить санкции.