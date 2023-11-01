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Война санкций ,  
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Путин заявил, что санкции снижают шансы завоза в Россию постельных клопов

Путин: чем меньше барахла с Запада, тем меньше шансов завезти постельных клопов
Сюжет
Война санкций
Небывалое нашествие клопов с начала октября наблюдается во Франции, в том числе в Париже. Путин, отвечая на вопрос о западных санкциях, сообщил, что чем меньше товаров из ЕС, тем меньше шансов завести паразитов в Россию

Путин заявил, что санкции снижают шансы завоза в Россию постельных клопов
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Западные санкции, подразумевающие запрет на поставки в Россию отверток и других мелких товаров, — абсурдны, однако чем меньше «такого барахла», тем меньше возможностей завезти к нам постельных клопов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, западные политики в вопросах антироссийских санкций «доходят до абсурда», предлагая в том числе запретить ввоз в Россию отверток и иголок. «Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — отметил глава государства.

EUobserver ранее сообщал, что Литва предложила расширить санкции ЕС на экспорт «гвоздей и кнопок», а также «швейных игл и вязальных спиц». О запрете ввоза в Россию отверток и иных инструментов для фрезерования ранее объявили власти Австралии.

Вместе с этим Путин сообщил, что в условиях исчерпания возможностей Запада по накладыванию на Россию новых санкций стране нужно быть готовой к возможным диверсиям на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. «Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», — отметил президент.

В начале октября жители Парижа стали жаловаться на небывалое количество постельных клопов. Жители французской столицы и туристы сообщали о массовом появлении кровососущих насекомых в домах, отелях, городском транспорте и других общественных местах. Местные власти проблему признавали, однако отмечали, что клопов стало больше из-за туристов, приезжающих из других городов. В то же время пресса обращала внимание на то, что до летних Олимпийских игр в Париже осталось всего десять месяцев.

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Многие туристы начали публиковать видео с паразитами в социальных сетях, призывая других путешественников проявлять бдительность, прежде чем сесть в тканевое кресло или положить на него свои вещи. Ситуация также вызвала беспокойство у властей Марокко, после того как клопов обнаружили на пассажирском пароме, прибывшем из Марселя в Танжер. Британский телеканал Sky News ранее также сообщал, что Лондон страдает от клопов не меньше Парижа.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин санкции против России Франция насекомые
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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