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Война санкций ,  
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EUobserver узнал об идее Литвы запретить экспорт игл и спиц в Россию

EUobserver: Литва предложила ЕС запретить экспорт спиц и швейных игл в Россию
Сюжет
Война санкций
Литва предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл, пишет издание. Также среди предложений Вильнюса — ограничение экспорта радиаторов. Россия считает санкции незаконными
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Литвы предлагают ЕС запретить экспорт в Россию кнопок, швейных игл и спиц для вязания в рамках 12-го пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на документ.

По версии литовских властей, это должно оказать влияние на российское промышленное производство. Также предлагается запретить экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, и гвоздей.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС может объявить о новом, 12-м, пакете антироссийских санкций в первой половине октября или во время саммита ЕС-США, запланированного на октябрь. Мероприятие прошло накануне, 21 октября.

По данным агентства, Польша и страны Прибалтики планировали продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. Однако, как отмечал Bloomberg, эта идея неоднократно встречала сопротивление.

В январе Польша и Литва также добивались от ЕС включения в десятый пакет санкций ограничений против ядерного сектора России. Источник говорил, что санкции было предложено ввести против «Росатома» и его руководства. Целью ограничений он назвал «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью».

Против санкций в отношении российской ядерной отрасли выступала Венгрия, где «Росатом» строит два новых блока для АЭС «Пакш».

Часть стран ЕС предлагала ввести дополнительные санкции в отношении российского сжижженого природного газа и ИТ-услуг. Они же добивались использования прибыли от замороженных активов ЦБ России для оказания помощи Киеву, писало агентство.

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Литва продолжает настаивать на запрете сделок «Росатомом», ограничении закупок урана, стали, и СПГ, пишет EUobserver со ссылкой на документ с предложением Вильнюса. Также среди предложений Литвы — запрет на предоставление ИТ-услуг российским компаниям и ограничение экспорта лазерных технологий в Россию.

Bloomberg писал, что 12-й пакет санкций ЕС против России может включать дальнейшие шаги по ограничению ее способности обходить ограничения через третьи страны, «такие как ОАЭ и Турция».

ЕС также может включить в пакет свою версию санкционного механизма стран G7 («Большая семерка», Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), которые планируют запретить импорт российских алмазов, отмечало агентство. Объявить о таком запрете страны G7 готовы «в ближайшие дни», сказал журналистам высокопоставленный европейский дипломат, которого цитирует Euobserver.

Россия называет вводимые против нее санкции нелегитимными. В Кремле заявили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике.

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