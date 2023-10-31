Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России

Bloomberg: новые санкции ЕС против России могут затронуть торговлю на $5,3 млрд

Обсуждается вариант с торговыми ограничениями на $5,3 млрд, которые коснутся в том числе химикатов и сварочных операций. Санкционный список могут пополнить 100 человек. Россия называет западные санкции незаконными

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Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, который может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, пишет Bloomberg. Экспортные ограничения могут быть введены на сварочные аппараты, химикаты и технологии, которые применяются в оборонном секторе, сообщили агентству источники. Возможны и запреты на лицензирование ПО, и ограничения на импорт металлов и алюминиевых изделий, среди прочего, пишет агентство.

Что касается запрета на экспорт российских алмазов, который Урсула фон дер Ляйен называла ключевым пунктом нового пакета, то он по-прежнему зависит от принятия документа по ограничению трансграничного трафика драгоценных камней.

По данным агентства, в новый — 12-й по счету — санкционный пакет будут внесены 100 физических, а также порядка 40 юридических лиц.

Собеседники Bloomberg также сообщили о планах ЕС ввести дополнительные санкции для компаний, которые помогают обходить антироссийские ограничения. Также обсуждается вопрос санкций в отношении судов, которые перевозят запрещенные Брюсселем грузы.

Еврокомиссия начала консультацию со странами-членами по этому вопросу в октябре.

По правилам новые санкции должны поддержать все 27 стран ЕС. 28 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит 12-й пакет, если он может нанести вред экономике Венгрии. По данным Bloomberg, предложение о санкциях еще пока не было вынесено на окончательное обсуждение.

Российские власти считают западные санкции незаконными. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков.