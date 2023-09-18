Путин объявил о завершении восстановления экономики после санкций
Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, его слова приводятся на сайте Кремля.
«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен», — сказал Путин.
По его словам, Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран. Глава государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года, и призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.
Материал дополняется
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире