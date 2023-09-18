Владимир Путин объявил о завершении восстановления экономики после санкций

Путин объявил о завершении восстановления экономики после санкций

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ)

Восстановление российской экономики после санкций завершено, заявил президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, его слова приводятся на сайте Кремля.

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен», — сказал Путин.

По его словам, Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» недружественных стран. Глава государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года, и призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.

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